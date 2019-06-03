Экс-губернатор Анатолий Лисицын призвал узаконить мемориальную доску в память о Борисе Немцове

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Бывший глава Ярославской области написал эмоциональный пост в соцсетях
Экс-губернатор призвал чтить память погибшего политика
Сегодня бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын выступил за то, чтобы узаконить мемориальную доску Бориса Немцова в Ярославле.
— Знаю Бориса Немцова по совместной губернаторской деятельности в самый сложный период становления новой России. Его энергия, творческий подход к целям и задачам региона и страны служили примером. Его последующая конфликтность, критичность не несла антигосударственной риторики, а была направлена на проблемы жизни народа. Мы, ярославцы, видели эти нарушения законности.
Мне стыдно за тех, кто вершит это зло. Вспомним В. Высоцкого: «Не скажу о живых, а покойников — мы бережём!» Призываю мэрию узаконить мемориальную доску в память о нашем депутате, — написал на своей странице в фейсбуке Лисицын.
Мэрия дала ответ.
— Чтобы разместить памятную табличку, собственники дома должны провести собрание и согласовать ее проект. После этого собирается специальная комиссия во главе с заместителем мэра по взаимодействию с общественностью, где совместно с представителями департамента имущественных и земельных отношений принимается решение, — уточнили в мэрии.
Скандальная история с табличкой тянется уже давно. То власти запрещали её вешать, то её воровали. Последнюю и вовсе разбили вандалы.
Сторонники политика решили повесить доску на его доме в центре Ярославля после того, как Бориса Немцова убили. Расправу устроили в центре Москвы — в спину политика выпустили шесть пуль.
А почему судьбу таблички решает, по сути, 2, 5 землекопа? Людей - то, живущих в городе, коих в разы больше, чем сторонников/поклонников/последователей усопшего, почему никто не спрашивает?