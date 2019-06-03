Экс-губернатор Анатолий Лисицын призвал узаконить мемориальную доску в память о Борисе Немцове

— Знаю Бориса Немцова по совместной губернаторской деятельности в самый сложный период становления новой России. Его энергия, творческий подход к целям и задачам региона и страны служили примером. Его последующая конфликтность, критичность не несла антигосударственной риторики, а была направлена на проблемы жизни народа. Мы, ярославцы, видели эти нарушения законности. Мне стыдно за тех, кто вершит это зло. Вспомним В. Высоцкого: «Не скажу о живых, а покойников — мы бережём!» Призываю мэрию узаконить мемориальную доску в память о нашем депутате, — написал на своей странице в фейсбуке Лисицын.

Сегодня бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын выступил за то, чтобы узаконить мемориальную доску Бориса Немцова в Ярославле.

Мэрия дала ответ.

— Чтобы разместить памятную табличку, собственники дома должны провести собрание и согласовать ее проект. После этого собирается специальная комиссия во главе с заместителем мэра по взаимодействию с общественностью, где совместно с представителями департамента имущественных и земельных отношений принимается решение, — уточнили в мэрии.



Скандальная история с табличкой тянется уже давно. То власти запрещали её вешать, то её воровали. Последнюю и вовсе разбили вандалы.

Сторонники политика решили повесить доску на его доме в центре Ярославля после того, как Бориса Немцова убили. Расправу устроили в центре Москвы — в спину политика выпустили шесть пуль.