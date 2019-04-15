«Отчитались в срок»: депутаты Государственной думы России показали свои доходы

Информация о доходах депутатов Государственной думы России и членов их семей за 2018 год появилась в открытом доступе.
— Все депутаты подали декларации, — рассказал председатель комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба. — Все коллеги выполнили свои обязанности и отчитались в срок.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в прошлом году заработал 71,7 миллиона рублей. При этом половину дохода он отдал на благотворительность. Также у Володина в собственности есть жилой дом площадью почти 1 тысячу кв. м, квартира площадью 174,3 кв. м, земельный участок, два гостевых дома, ряд построек и машино-мест. Личного автотранспорта у него нет.
Больше всех в 2018-м заработал депутат Григорий Аникеев. Его доход составил более 2,3 миллиарда рублей.
Доходы депутатов Государственной думы России от Ярославской области поскромнее. Самой богатой из них оказалась Валентина Терешкова, заработавшая в прошлом году 12,9 миллиона рублей. Ещё у неё есть несколько квартир, земельный участок под строительство, жилой дом и два «Мерседеса».
Доходы Анатолия Грешневикова в 2018 году составили 5,6 миллиона рублей. Он владеет земельным участком, жилым домом и автомобилем «Ниссан».
Илья Осипов и Александр Грибов заработали по 4,8 миллиона рублей. У первого есть квартира, жилой дом, гараж, баня и катер, а также две квартиры в пользовании. А у второго — только две квартиры в пользовании.
Недавно стали известны и доходы депутатов Ярославской областной думы. Там некоторые заработали больше, чем их коллеги из Госдумы. Правда, самый богатый из них потом объяснил, что у него «задвоилась» декларация.