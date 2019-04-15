«Отчитались в срок»: депутаты Государственной думы России показали свои доходы

Информация о доходах депутатов Государственной думы России и членов их семей за 2018 год появилась в открытом доступе.



— Все депутаты подали декларации, — рассказал председатель комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба. — Все коллеги выполнили свои обязанности и отчитались в срок.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин в прошлом году заработал 71,7 миллиона рублей. При этом половину дохода он отдал на благотворительность. Также у Володина в собственности есть жилой дом площадью почти 1 тысячу кв. м, квартира площадью 174,3 кв. м, земельный участок, два гостевых дома, ряд построек и машино-мест. Личного автотранспорта у него нет.

