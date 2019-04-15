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Политика

«Отчитались в срок»: депутаты Государственной думы России показали свои доходы

Стало известно, кто из них самый богатый и чем владеют представители от Ярославской области

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В Госдуме России работают четыре депутата, представляющих интересы жителей Ярославской области

Фото: Государственная дума РФ

Информация о доходах депутатов Государственной думы России и членов их семей за 2018 год появилась в открытом доступе.

— Все депутаты подали декларации, — рассказал председатель комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба. — Все коллеги выполнили свои обязанности и отчитались в срок.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в прошлом году заработал 71,7 миллиона рублей. При этом половину дохода он отдал на благотворительность. Также у Володина в собственности есть жилой дом площадью почти 1 тысячу кв. м, квартира площадью 174,3 кв. м, земельный участок, два гостевых дома, ряд построек и машино-мест. Личного автотранспорта у него нет.

Больше всех в 2018-м заработал депутат Григорий Аникеев. Его доход составил более 2,3 миллиарда рублей.

Доходы депутатов Государственной думы России от Ярославской области поскромнее. Самой богатой из них оказалась Валентина Терешкова, заработавшая в прошлом году 12,9 миллиона рублей. Ещё у неё есть несколько квартир, земельный участок под строительство, жилой дом и два «Мерседеса».

Доходы Анатолия Грешневикова в 2018 году составили 5,6 миллиона рублей. Он владеет земельным участком, жилым домом и автомобилем «Ниссан».

Илья Осипов и Александр Грибов заработали по 4,8 миллиона рублей. У первого есть квартира, жилой дом, гараж, баня и катер, а также две квартиры в пользовании. А у второго — только две квартиры в пользовании.

Недавно стали известны и доходы депутатов Ярославской областной думы. Там некоторые заработали больше, чем их коллеги из Госдумы. Правда, самый богатый из них потом объяснил, что у него «задвоилась» декларация.

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