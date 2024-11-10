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«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах

Семья, в которой трое детей, живет на скромную зарплату отца и пособия дочек и сына, одобренные в размере 50%

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31 комментарий

Супруги воспитывают троих детей

В семье нашей читательницы из Тюмени трое детей. Она в декрете. Работает только супруг, но его зарплата — 60 тысяч рублей, и это без учета налогов. Общая сумма детских пособий — 22 470 рублей. О том, на что хватает этих скромных денег, и о чем домочадцы могут только мечтать, молодая мама рассказала 72.RU. Она призналась в том, что забыла, как тратить деньги на себя.

Далее — от первого лица.

Я сижу в декрете с дочкой. У нас трое детей, старшей 8 лет. Она учится во втором классе, и 5000 рублей ежемесячно уходит на ее кружки — танцы, скорочтение. А когда бывают выступления, то к этой сумме можно смело прибавлять еще 3000 — это организационный взнос и расходы на костюмы. Сын занимается футболом. Его тренировки обходятся в 4000 рублей в месяц. Деньги немалые, но нельзя же посадить детей дома, чтобы они деградировали с утра до вечера в телефонах.

После второго декрета мне пришлось уволиться, так как сын сильно и часто болел бронхитами. По этой причине по уходу за третьим ребенком я ничего не получаю. Только пособия — и то 50%. В 100% отказали из-за превышения уровня дохода. Я не понимаю, почему его учитывают без вычета НДФЛ? К примеру, у моего супруга на налоги ежемесячно уходит почти 11 тысяч.

Свинину покупаем только по праздникам. Например, на дни рождения муж всегда жарит шашлык.

Как и у многих, у нас есть кредиты и кредитные карты. Размер обязательных платежей по ним составляет около 20 тысяч рублей в месяц. Живем мы в частном доме моих родителей. Спасибо им за это. Они не только помогают с детьми, но и позволяют нашей семье жить без ипотеки, которую я считаю настоящей петлей на шею. Коммунальные платежи за родительский дом в холодное время года колеблются в районе 10–12 тысяч рублей.

На питание наша семья ежемесячно тратит 1520 тысяч рублей. Рыбу и мясо мы почти не едим. Берем только курицу, а свинину позволяем себе только по праздникам. Если у кого-то, например, день рождения, муж всегда жарит шашлык. Из фруктов в основном покупаем яблоки, поскольку их любят дети. Иногда берем виноград. Закупать фрукты, творожки, макароны, каши, колбасы, сыр и другие продукты стараемся в недорогих супермаркетах таких как «Лента», «Чижик», «Светофор» и «Маяк». А вот подгузники берем в «Пятерочке». Они там дешевле.

Очень грустно, что статус многодетной семьи абсолютно ничего не дает. Я даже не могу оформить право на бесплатную парковку. Третий раз пытаюсь это сделать, и толку нет, то справка не та, то нет документа, подтверждающего, что я живу в Тюмени, хотя копию прописки прикрепляла, и всё равно пришел отказ. Ехать куда-то и разбираться времени нет.

В получении земельного участка нам отказали, в выплатах на школьную форму — тоже, так как мы не считаемся малоимущими. Да, нам приходится в чем-то себе отказывать, но для нас главное — дети. Обидно только то, что кому-то положено всё, и неважно, работает муж и жена или нет, а кому-то размер пособий одобряют только на 50%.

В нашей семье одна машина. На ней я и мужа отвожу на работу, и детей — в школу и на кружки. Заправляюсь обычно на 500 рублей, и этого топлива хватает ровно на два дня. Недавно мы одели троих детей на зиму. Всем купили обувь, сыну — комбинезон и малышке — шапку. Вышло около 15 тысяч рублей. И это нам еще повезло, потому что старшая дочь не выросла из прошлогодних вещей, а малышке комбинезон подарила бабушка.

Отдыхать мы никуда не ездим. Успокаиваем себя тем, что живем в своем доме и дети постоянно гуляют во дворе. Если идти или ехать куда-нибудь всей семьей, то вряд ли удастся избежать непредвиденных трат. Детям же всё хочется и всё надо. А если потратим лишнее, придется где-то занимать и потом отдавать.

Недавно я посмотрела цены на билеты в цирк и ужаснулась. У нас пару лет назад в цирке была только старшая дочь, а сейчас, чтобы сводить двоих детей на места, с которых будет всё хорошо видно, нам нужно разом выложить 10 000 рублей.

Себе я уже давно ничего не покупаю. За последний год взяла кроссовки и теплый спортивный костюм в рассрочку. Какие-либо бьюти-процедуры мне тоже не по карману. Всё, что я могу себе позволить, — это шампунь, бальзам и дезодорант.

Но честно признаюсь: «Я очень счастлива, что у меня есть дети. Они как лучик света, особенно когда я вижу их успехи и достижения».

Согласны с мнением о том, что статус многодетной семьи практически ничего не дает?

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Семейный бюджет Многодетная семья Пособия
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Комментарии
31
Гость
3 часа
Ну и зачем, если понимаешь, что дети будут жить впроголодь, "плодить нищету"? Слово "контрацепция" им совсем не знакомо? Которой головой думает супруг? Что дальше будет с жильем для детей?
Гость
3 часа
первое - зачем столько рожать, если не можешь содержать? второе - хочешь кушать свининку, прикрой посещение кружков, сейчас есть бесплатные, есть по сертификату... все равно мамашка дома сидит - досуг вполне должна детям организовывать... завывания в стилеяжмногодетнаямать, мне вседолжныпожизни, дайтиденег
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