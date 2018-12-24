«Задача решить все стоящие задачи»: председатель облдумы ответил на важные вопросы. С расшифровкой

Сегодня председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов пригласил к себе журналистов, чтобы подвести итоги года и рассказать о том, как поработали депутаты нового созыва. Этот состав областной думы мы выбрали совсем недавно — в сентябре. Но депутаты уже успели принять немало законов, например, отменить ряд социальных льгот, сэкономив 260 миллионов рублей на этом. А также приняли бюджет на 2019 год, который по количеству доходов и расходов окажется беспрецедентно большим — 71,6 миллиардов рублей (стал больше почти на 10 миллиардов).



Мы публикуем пять вопросов и ответов председателя думы.



Первым и довольно ожидаемым оказался вопрос об итогах года. Председатель думы ответил по существу.



— Наша задача решить все стоящие перед нами задачи, — сказал Алексей Константинов. — Мы организовали диалог с региональными органами власти, с федеральными структурами, представленными у нас. Приняли главный документ — бюджет.



Строительство



Спросили депутата о том, какие самые крупные проекты ждут нас в следующем году. Что будем строить? В первую очередь, речь идёт о нехватке детских садов и школ.



— Мы видим, как каждый год строят тысячи квадратных метров жилья. Нашим детям некуда выйти и пойти, чтобы позаниматься спортом, в дома культуры, — рассуждал Алексей Константинов. — Жилые комплексы должны будут сдаваться вместе с социальными объектами. Это решение принято на уровне областного департамента.



Расшифровываем. Региональные власти обсуждали изменения в строительной сфере, предложив принимать от застройщиков проекты микрорайонов с запланированным строительством детских садов, школ, спортивных объектов. Более подробно об этом мы говорили в интервью с главным архитектором Ярославской области Михаилом Кудряшовым.

Алексей Константинов о медицине Фото: Коллаж Ольги Прохоровой

О медицине Ещё один вопрос был о здравоохранении. На какие цели планируются расходы областного бюджета в этой сфере в будущем году? А это, кстати, 10,687 миллиарда рублей.



— Запланировано строительство онкоцентра. Всё должно быть направлено на то, чтобы помощь успели оказать вовремя, — заметил председатель облдумы. — Срез наших жителей не должен почувствовать на себе ухудшения.