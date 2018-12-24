«Задача решить все стоящие задачи»: председатель облдумы ответил на важные вопросы. С расшифровкой

Председатель областной Думы Алексей Константинов
Сегодня председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов пригласил к себе журналистов, чтобы подвести итоги года и рассказать о том, как поработали депутаты нового созыва. Этот состав областной думы мы выбрали совсем недавно — в сентябре. Но депутаты уже успели принять немало законов, например, отменить ряд социальных льгот, сэкономив 260 миллионов рублей на этом. А также приняли бюджет на 2019 год, который по количеству доходов и расходов окажется беспрецедентно большим — 71,6 миллиардов рублей (стал больше почти на 10 миллиардов).
Мы публикуем пять вопросов и ответов председателя думы.
Первым и довольно ожидаемым оказался вопрос об итогах года. Председатель думы ответил по существу.
— Наша задача решить все стоящие перед нами задачи, — сказал Алексей Константинов. — Мы организовали диалог с региональными органами власти, с федеральными структурами, представленными у нас. Приняли главный документ — бюджет.
Строительство
Спросили депутата о том, какие самые крупные проекты ждут нас в следующем году. Что будем строить? В первую очередь, речь идёт о нехватке детских садов и школ.
— Мы видим, как каждый год строят тысячи квадратных метров жилья. Нашим детям некуда выйти и пойти, чтобы позаниматься спортом, в дома культуры, — рассуждал Алексей Константинов. — Жилые комплексы должны будут сдаваться вместе с социальными объектами. Это решение принято на уровне областного департамента.
Расшифровываем. Региональные власти обсуждали изменения в строительной сфере, предложив принимать от застройщиков проекты микрорайонов с запланированным строительством детских садов, школ, спортивных объектов. Более подробно об этом мы говорили в интервью с главным архитектором Ярославской области Михаилом Кудряшовым.
О медицине
Ещё один вопрос был о здравоохранении. На какие цели планируются расходы областного бюджета в этой сфере в будущем году? А это, кстати, 10,687 миллиарда рублей.
— Запланировано строительство онкоцентра. Всё должно быть направлено на то, чтобы помощь успели оказать вовремя, — заметил председатель облдумы. — Срез наших жителей не должен почувствовать на себе ухудшения.
Расшифровываем. Речь идёт о строительстве хирургического корпуса онкологической больницы в Ярославле.
О дорогах, ПДД и демократии
Одно из федеральных нововведений: все деньги со штрафов за нарушения ПДД теперь пойдут в региональную казну на ремонт дорог. Председателя областной думы спросили о бюджете дорожного фонда.
— Призываю всех ездить аккуратнее! — пошутил Константинов. — Бюджет дорожного фонда в следующем году составит рекордную сумму в 6,8 миллиарда рублей. По предварительным подсчетам штрафы составят 500 миллионов рублей.
Ответив, Алексей Константинов неожиданно рассказал, что такое демократия на примере нарушений ПДД.
— В этом и есть демократия: выполняешь правила — не платишь. Нарушаешь законы — платишь, — заявил он. — Для этого и есть всевидящее око (о камерах фиксации нарушений. — Прим. ред.), чтобы ты не позволял себе шалостей.
О депремировании депутатов
В думе придумали нововведение, чтобы контролировать, как депутаты исполняют свои обещания. За неисполнение будут депремировать.
— Я думаю, что меры воздействия будут начинаться от материальных и заканчиваться моральными, — говорит председатель областной думы Алексей Константинов. — Согласитесь, приятно, когда получаешь грамоту или какое-то денежное вознаграждение.
Председатель отметил, что сейчас сложилось так, что депутаты получают премии, которые включены в зарплаты, и нет особых критериев для получения этих денег. Рейтинг обещают сделать публичным.
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