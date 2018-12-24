Ярославских депутатов, не выполнивших обещания, лишат премии

Депутатов областной думы расставят по рейтингу в зависимости от их стараний. Такую меру собираются принять, чтобы избежать неадекватного поведения, которым славятся в России чиновники в последнее время. Чего стоят заявления чиновницы о том, что государство никого не просило рожать.

Для депутатов Ярославской областной думы введут особый кодекс, который пока разрабатывается.





Оценивать будут посещаемость заседаний, количество проведённых встреч с жителями, поведение и, самое интересное, то, как депутаты исполняют предвыборные обещания. За места в рейтинге будут либо хвалить, либо депремировать.



— Я думаю, что меры воздействия будут начинаться от материальных и заканчиваться моральными, — говорит председатель областной думы Алексей Константинов. — Согласитесь, приятно, когда получаешь грамоту или какое-то денежное вознаграждение.



Председатель отметил, что сейчас сложилось так, что депутаты получают премии, которые включены в зарплаты, нет особых критериев для получения этих денег. Рейтинг обещают сделать публичным.

