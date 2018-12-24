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Политика

Ярославских депутатов, не выполнивших обещания, лишат премии

Как будут оценивать

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Председатель облдумы будет пристально смотреть за депутатами

Фото: Анна Елкина

Депутатов областной думы расставят по рейтингу в зависимости от их стараний. Такую меру собираются принять, чтобы избежать неадекватного поведения, которым славятся в России чиновники в последнее время. Чего стоят заявления чиновницы о том, что государство никого не просило рожать.

Для депутатов Ярославской областной думы введут особый кодекс, который пока разрабатывается.


Оценивать будут посещаемость заседаний, количество проведённых встреч с жителями, поведение и, самое интересное, то, как депутаты исполняют предвыборные обещания. За места в рейтинге будут либо хвалить, либо депремировать.

— Я думаю, что меры воздействия будут начинаться от материальных и заканчиваться моральными, — говорит председатель областной думы Алексей Константинов. — Согласитесь, приятно, когда получаешь грамоту или какое-то денежное вознаграждение.

Председатель отметил, что сейчас сложилось так, что депутаты получают премии, которые включены в зарплаты, нет особых критериев для получения этих денег. Рейтинг обещают сделать публичным.

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

кодекс депутата

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КОММЕНТАРИИ (2) Обсудить
Гость
24 дек 2018 в 15:32
+0 −1
Платить минималку, потом по окончании срока полномочий или всю депутатскую зарплату или штраф, по результатам работы.
горожанин
24 дек 2018 в 14:54
+0 −1
Депутаты вообще не нужны,их легко можно заменить на собрание местных предпринимателей.Им зарплату вообще можно не платить,а дело пойдёт.
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