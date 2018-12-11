Визит президента России Владимира Путина в Ярославль запланирован на 13 декабря

— Приедет «царь», город преобразится: снег почистят, фонари починят, — мечтают многие ярославцы в социальных сетях, читая новости про визит президента России Владимира Путина.



В мэрии сказали, что и правда работают на износ. Но, уточнили, что это никак не связано с приездом главы государства.



— Мы работаем в круглосуточном режиме, — уточнили в пресс-службе мэрии. — Всё, как обычно.



Президент России Владимир Путин должен приехать в Ярославль в ближайший четверг. Здесь он должен будет провести большой открытый урок на всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ», а также объявить 2019-й Годом театра в России. Мы узнали, какой сюрприз во время визита ожидает главу государства.

