«Круглосуточный режим»: как в Ярославле власти работают в преддверии визита Владимира Путина
— Приедет «царь», город преобразится: снег почистят, фонари починят, — мечтают многие ярославцы в социальных сетях, читая новости про визит президента России Владимира Путина.
В мэрии сказали, что и правда работают на износ. Но, уточнили, что это никак не связано с приездом главы государства.
— Мы работаем в круглосуточном режиме, — уточнили в пресс-службе мэрии. — Всё, как обычно.
Президент России Владимир Путин должен приехать в Ярославль в ближайший четверг. Здесь он должен будет провести большой открытый урок на всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ», а также объявить 2019-й Годом театра в России. Мы узнали, какой сюрприз во время визита ожидает главу государства.
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