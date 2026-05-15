Иран и США ждет новая волна эскалации: главное о войне на Ближнем Востоке

Новую эскалацию прогнозируют на Ближнем Востоке Источник: Independent.com

США и Иран безуспешно пытаются прийти к согласию, в это же время Трамп вступил в договоренности с Си Цзиньпином. ОАЭ подключились к переговорному процессу и предложили свой пакт о ненападении между Ираном и странами Ближнего Востока. Подробнее о том, какими событиями запомнился очередной день конфликта, читайте в нашем материале.

Иран предоставил китайским судам особые условия прохода через Ормузский пролив

Иран упростил процедуру прохода китайских кораблей через Ормузский пролив. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на информированный источник.

Как отмечается в заявлении, меры были приняты «на основании глубоких связей и отношений стратегического партнерства между двумя странами». По данным агентства, Пекин направил запрос на пропуск ряда своих судов через пролив, и стороны достигли взаимопонимания по этому вопросу.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Индийским океаном. Через него проходит около 20% мировой нефти, что делает его ключевой транспортной артерией для глобальной энергетической безопасности.

Трамп и Си Цзиньпин договорились не допустить появления ядерного оружия у Ирана

Лидеры США и КНР Дональд Трамп и Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине в четверг пришли к решению, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Об этом сообщил Белый дом.

«Обе страны согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие», — говорится в официальном заявлении по итогам встречи.

Саудовская Аравия предложила пакт о ненападении между Ираном и странами Ближнего Востока

Саудовская Аравия выдвинула идею заключения пакта о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По данным собеседников издания, в качестве возможного образца рассматривается Хельсинкский процесс 1970-х годов, который позволил снизить напряженность между Востоком и Западом в период холодной войны. Пакт о ненападении — одна из обсуждаемых моделей, но не единственная.

Как заявил один из арабских дипломатов, такой документ встретил бы поддержку большинства арабских и мусульманских стран, а также самого Ирана. Тегеран, по его словам, давно добивается признания права региона самостоятельно решать свои проблемы.

Инициативу Саудовской Аравии уже одобрили многие европейские столицы и институты Евросоюза, которые призвали другие государства Персидского залива поддержать ее, отмечают источники FT.

Риск новой эскалации

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил очередного витка напряженности в ситуации вокруг Ирана. По его словам, несмотря на ведущиеся переговоры, перспективы урегулирования конфликта пока не просматриваются.

«Нельзя исключать и очередной волны эскалации, к сожалению», — заявил глава СВР журналистам.

Он также отметил, что переговорный процесс идет.

«Стороны обмениваются предложениями в части заключения мирного соглашения. Но пока завершения этого конфликта не просматривается», — заявил Нарышкин.

Цены на авиабилеты резко вырастут

Стоимость авиабилетов в Европе резко возрастет в летний сезон на фоне нехватки авиационного топлива и перебоев в поставках нефти, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление главы Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолша.

По его словам, влияние сбоев в поставках нефти может ощущаться до 2027 года — даже в случае возобновления судоходства через Ормузский пролив.

«Как ни посмотри, я думаю, эта проблема сохранится еще несколько месяцев и, возможно, даже в следующем году», — цитирует издание Уолша.

При этом некоторые авиакомпании на фоне временного снижения спроса уже сократили тарифы на рейсы. Однако, по мнению главы IATA, в долгосрочной перспективе перевозчики не смогут компенсировать дополнительные расходы.

«Думаю, главная проблема будет заключаться в том, что если не будет найдено достаточное количество альтернативных источников поставок, то в пиковый летний период может возникнуть дефицит», — добавил Уолш.

«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Дубай

С 1 июня авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Дубай. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля — два раза в сутки», — уточнили в авиакомпании.

Пассажиры из Москвы в Дубай и обратно будут летать на Boeing 737.