Бить в колокола пока рано? Продолжатся ли поставки российской нефти в Индию и что будет с ценами

Российская нефть всегда оказывается разменной монетой в политических спорах Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Заявления Дональда Трампа о том, что Индия якобы откажется от российской нефти в пользу американской, всколыхнули всех. Наверное, даже тех, кто от проблем глобальной экономики и политики далек. Ведь энергетика сейчас используется как разменная монета в переговорах о торговле, тарифах, санкциях — а россияне уже привыкли, что это в конечном итоге бьет по их кошельку.

Формально слова Трампа прозвучали после его разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Американский президент заявил, что Нью-Дели прекратит импорт российской нефти, увеличив закупки у США и, возможно, у Венесуэлы, а также связал это с будущим торговым соглашением на сумму до 500 млрд долларов. В качестве подтверждения «договоренности» была представлена уступка со стороны Вашингтона — снижение пошлин на индийские товары с 25 до 18%.

Однако почти сразу стало ясно, что заявления Трампа опережают реальность. Индийская сторона публично отказалась подтверждать отказ от российской нефти. Более того, NDTV со ссылкой на источники в правительстве сообщила прямо противоположное: Индия продолжит закупать нефть у всех стран мира по рыночным ценам, но при одном условии — если эти страны не находятся под санкциями. Это принципиально важная формулировка, оставляющая пространство для маневра и интерпретаций.

Кремль, в свою очередь, заявил, что никаких уведомлений от Индии не получал. Москва внимательно фиксирует и анализирует заявления Трампа, но ориентируется на реальные действия партнеров, а не на публичную риторику Белого дома. Об этом MSK1.RU поговорил с Петром Топычкановым, заведующим сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН.

— Почему именно сейчас появились заявления о возможном отказе Индии от российской нефти?

— За этими заявлениями стоит не столько энергетика, сколько политика. Сейчас Индия и Соединенные Штаты находятся в активной фазе переговоров о торговой сделке. США ждут от Индии шагов, которые позволили бы Дональду Трампу и его команде сказать: «Вот, мы добились лучших условий, Индия выполнила наши требования», — объясняет читателям Петр Топычканов. — Поэтому вполне ожидаемо, что до момента заключения сделки будет сохраняться нынешний режим торговли нефтью. Американские официальные лица могут заявлять, что Индия якобы не закупает российскую нефть, но при этом они сами не могут точно сказать, существует ли полный стоп таких поставок, поступает ли российская нефть на индийские предприятия.

— То есть заявления США не означают реального прекращения закупок?

— Пока сделка не заключена, Индия будет сохранять статус-кво. А когда станет ясно, будет ли сделка вообще, Индия вернется к оценке своих реальных потребностей и возможностей. Проблема в том, что ни Соединенные Штаты, ни Венесуэла, ни страны Ближнего Востока не способны компенсировать Индии те потери, которые она понесет в случае отказа от российской нефти.

— Почему российскую нефть индийцам будет так трудно заместить?

— Во-первых, Россия продает нефть по ценам ниже рынка. Во-вторых, индийские предприятия уже технологически адаптированы под российскую тяжелую нефть, и переход на другие сорта потребует серьезных и дорогих изменений.

В-третьих, уход России с индийского рынка неизбежно ударит по мировым ценам на нефть. Это приведет к скачку цен, и Индии придется закупать нефть уже дороже текущих уровней. Для страны с самым большим населением в мире это стало бы тяжелым бременем и поставило бы под вопрос планы экономического развития.

— И ни американская, ни венесуэльская нефть, как заявляет Трамп, не может стать альтернативой?

— Если говорить о США, то они могут предложить в основном сланцевую нефть. Она не способна заместить ту нишу, которую занимает российская нефть на индийском рынке. Что касается Венесуэлы, на первый взгляд, это выглядит привлекательно, но на практике есть серьезные риски. Венесуэла — нестабильный режим, с низкой предсказуемостью поставок. Кроме того, эта история тесно связана с Китаем, который был ключевым партнером Венесуэлы и уже сталкивался с проблемами недопоставок. Так что для Индии здесь слишком много неопределенности.

— И какую, на ваш взгляд, стратегию в итоге выберет Нью-Дели?

— Здесь есть два измерения. Первое — торговая сделка с США: тарифы, товары, услуги, сотрудничество в агропроме, фармацевтике, автопроме и других секторах. Это важная часть переговоров.

Второе — энергоресурсы. И именно эту тему Индия в сделке с США постарается прописать в максимально общих формулировках, чтобы сохранить максимально широкое пространство для маневра.

Нет смысла отказываться

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков тоже уверен, что ситуация ничего не изменит для Индии.

— Для Индии мы самый крупный и самый выгодный поставщик. Зачем им теперь отказываться от нашей нефти, непонятно. Они почти год прожили с повышенными импортными пошлинами на их товары при поставках в США. Там куча исключений, и на самом деле там не так уж много товаров попадает под эти пошлины. А сейчас скидка на нашу нефть даже увеличилась, поэтому смысла от нее отказываться нет.

Индия прекрасно понимала, что дело-то не в российской нефти. Ведь ни против кого не вводили дополнительные импортные пошлины за то, что они покупают российскую нефть. Ни Китай, ни Турция, ни Венгрия, ни Словакия, ни Сербия — никто не пострадал. То есть дело не в нефти было. Нефть была лишь предлогом для того, чтобы Трамп вводил повышенные импортные пошлины.

На самом деле он хотел просто заставить Индию подписать торговое соглашение на невыгодных для них условиях. Вот сейчас, видимо, договорились. И когда Трампа спрашивают: «Ну, а что ж там по нефти-то? Вы же говорили, что из-за этого вводите импортные пошлины», он говорит: «Ну, они пообещали, мол, отказаться».