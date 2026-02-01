А вдруг вы тоже есть в «файлах Эпштейна»? Собрали всё, что известно о новом «сливе»

Источник: John Minchillo

Что за «русский след» якобы нашли в рассекреченных документах Минюста США и почему «дело Эпштейна» навсегда останется с нами как культурный феномен.

Министерство юстиции США опубликовало крупнейший за всю историю массив документов по делу Джеффри Эпштейна — финансиста, обвиненного в создании системы сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В открытый доступ вывалили сотни гигабайтов и миллионы страниц переписок, скриншотов, показаний и служебных материалов, в которых упоминаются имена крупных политиков, миллиардеров и представителей королевских семей. Документы спровоцировали виток конспирологических теорий, по сути беспочвенных обвинений и дискуссий о безнаказанности элит. В файлах мелькают русские фамилии. Но что это доказывает? Подробности — в материале «Фонтанки».

Кто такой этот Эпштейн и почему его снова все обсуждают?

Джеффри Эпштейн — американский финансист, арестованный в 2019 году по федеральным обвинениям в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В 2008 году он уже попадался на горячем, признавал вину по менее тяжким обвинениям и получил сравнительно мягкий приговор, за что общественность США жестко критиковала прокуратуру страны.

В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере тюрьмы в Нью-Йорке. Официальная версия — самоубийство, однако обстоятельства смерти, включая нарушения тюремного протокола, вызвали множество вопросов и конспирологических теорий.

Источник богатства Эпштейна, которого в СМИ называют «инвестиционным финансистом», до конца неясен. В молодости он работал учителем, а потом вдруг начал делать карьеру в инвестиционном банке Bear Stearns. В начале 1980-х основал собственную фирму, управляющую активами невероятно богатых клиентов. Его состояние оценивалось в сотни миллионов долларов. Эпштейн стал известен как филантроп, жертвовавший деньги на науку, и как человек с серьезными связями. В его окружении фигурировали президент США Дональд Трамп, бывший президент Билл Клинтон, британский принц Эндрю, ученые и звёзды шоу-бизнеса. Он владел частным островом в Карибском море (Малый остров Сент-Джеймс), недвижимостью в Нью-Йорке, Флориде и Нью-Мексико.

Хронология «эпштейнгейта»

Первое дело (2005–2008). Расследование началось после заявления родителей несовершеннолетней. Эпштейна обвиняли в создании схемы, по которой девушек завлекали на «массаж», перераставший в действия сексуального характера. В 2008 году было заключено досудебное соглашение — то самое, вызвавшее осуждение общественности. Эпштейн признал вину только по двум пунктам обвинения штата, избежав федеральных обвинений, которые грозили ему пожизненным сроком. Он получил всего 13 месяцев тюрьмы, да и те отбывал в комфортабельных условиях. Это соглашение было тайно согласовано тогдашним федеральным прокурором Алексом Акостой.

Второе дело и арест (2019). После журналистского расследования Miami Herald в 2018 году Минюст возобновил дело Эпштейна. В июле 2019 года «финансиста» арестовали и предъявили ему новые федеральные обвинения в секс-торговле несовершеннолетними и организации преступного сообщества. Ему грозило до 45 лет тюрьмы. Развязки он, похоже, решил не дожидаться.

А были ли доказательства вины Эпштейна?

Следствие опиралось на показания более 80 жертв, которые рассказывали о схеме вербовки женщин и несовершеннолетних в преступную сеть сексуальной эксплуатации. Во время обысков были изъяты сотни откровенных фотографий, а также документы, похожие на учетные книги с именами. Ключевой фигурой, обвиненной в сообщничестве с Эпштейном, стала британская светская львица Гилен Максвелл. В 2021 году ее приговорили к 20 годам тюрьмы.

Что именно опубликовал Минюст США сейчас?

В январе 2024 года по решению федерального судьи началась масштабная процедура рассекречивания документов из гражданских исков жертв в отношении Гилен Максвелл. Этот процесс и назвали «выпуском файлов Эпштейна». По сути это материалы гражданского судебного процесса (показания под присягой, списки свидетелей, переписка). Они не являются уголовным обвинительным заключением и содержат как факты, так и неподтвержденные утверждения.

В документах фигурируют упоминания более чем о 150 персонах — от жертв и обвиняемых до сотрудников и знаменитых гостей. То есть сам факт упоминания в контексте вечеринки или полета не означает, что упомянутый в чем-то действительно виновен или замешан. Документы также детализируют механизм вербовки девушек.

Что обо всем этом говорят в США?

Американское общество «файлы Эпштейна» буквально разрывает на части. Республиканцы используют документы для атак на демократическую элиту, в первую очередь на Билла Клинтона — мол, посмотрите, кто все эти годы стоял в белом пальто. Демократы указывают на отсутствие в документах доказательств преступлений Клинтона, акцентируют внимание на знакомстве Эпштейна с Дональдом Трампом и роли трамповской администрации (где работал тот самый Алекс Акоста) в попытке спустить дело на тормозах.

Жертвы и их адвокаты тоже недовольны. Они называют публикацию «имитацией прозрачности», так как многие имена и фрагменты в файлах замазаны черным.

А россияне в рассекреченных документах Эпштейна есть?

Прямых свидетельств о связях российских публичных лиц с преступной сетью Эпштейна в официальных документах нет. Но фамилии россиян встречаются. Так, в аналитических материалах западных СМИ, приложенных к делу, упоминается политик Владимир Жириновский — но ни о каких его контактах с Эпштейном речи не идет. Также упоминается модель по имени Рая, которая якобы работала в краснодарском модельном агентстве и хорошо знала английский язык. Гендиректор агентства категорически опровергает причастность к «делу Эпштейна».

В соцсетях активно муссируется слух об упоминании в файлах Марии Дроковой — бывшей фотомодели и комиссара молодежного движения «Наши». При этом имя Дроковой отсутствует во всех официальных судебных документах по делу Эпштейна, рассекреченных по решению суда США. Ее нет в показаниях жертв, списках свидетелей или гостей. По данным британского издания Byline Times, в 2017–2018 годах Дрокова работала в США PR-специалистом Эпштейна, но каких-либо свидетельств о ее причастности к преступной деятельности нет.

Откуда тогда слухи и «факты»? Они зародились в 2020–2022 годах на почве непроверенных утечек в Telegram-каналах и на теневых форумах. Эти данные никогда не были верифицированы ФБР, Минюстом США или авторитетными СМИ.

«Дело Эпштейна» как идеальный медийный шторм

История стала катализатором для медийной грызни элит на Западе. В Рунете же, по схожей схеме, возник запрос: «А кто из наших?» Фигура публичной, но не обладающей официальным иммунитетом персоны (как Дрокова) стала удобной мишенью для заполнения информационного вакуума.

Официальных заявлений российских властей нет. Государственные СМИ освещают дело в контексте скандалов в западных элитах.