Квартиры для россиян с детьми станут доступнее? В Госдуме предлагают не загонять всех по одному сценарию в новостройки

Если бы Дед Мороз умел исполнять желания, то большинству российских семей с детьми раздавал бы ключи от новых квартир Источник: Евгений Софийчук / NGS5.RU

«Дело Долиной» получило неожиданное продолжение. Продажи жилья на вторичном рынке практически остановились, люди боятся покупать квартиры «с прицепом». Зато девелоперы и банкиры радостно потирают руки, ожидая всплеска спроса на новостройки.

Но с учетом гигантских процентов по ипотеке, да и вообще гигантских цен, новостройки фактически недоступны для большинства. Озаботились этой проблемой в Госдуме. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась с письмом к председателю правительства Михаилу Мишустину. Депутат предложила целый комплекс мер, направленных на повышение доступности жилья для семей.

Самое главное — расширение программы семейной ипотеки. Останина предлагает распространить льготные условия не только на ограниченный перечень населенных пунктов, но и на весь вторичный рынок жилья.

«К нам многие семьи обращаются: почему у нас нет права»

Как объяснила сама Останина в беседе с MSK1.RU, расширение программы повысит реальную доступность жилья.

— У семей появится больше возможностей использовать семейную ипотеку, чем это есть сейчас. Сегодня приобрести жилье по ипотеке на вторичном рынке можно только в девяти территориях, перечень которых определяется правительством Российской Федерации. Получается, семьи иногда безальтернативно загоняют только на направление средств семейной ипотеки на покупку жилья в новостройках, — говорит Останина. — Но совершенно очевидно, что вторичное жилье дешевле (если это, конечно, не элитное жилье).

— Для каких регионов вы видите самый позитивный эффект от такой господдержки?

— Есть регионы, где вообще нет новостроек. Например Республика Тыва. Когда я была в Абакане, в Хакасии, для меня было парадоксально, что большая часть приобретателей жилья там — это жители Тывы. Не потому что они богаче, а там просто [в Тыве] вообще нечего покупать.

К нам в комитет очень многие семьи обращаются: ну расширьте географию программы, почему у нас нет права на приобретение жилья на вторичке?

Кстати, первый раз Минфин дал нам отрицательный ответ [на наше предложение]: нецелесообразно. Но что важнее — интересы людей, которые имеют право на семейную ипотеку, или интересы застройщиков, у которых, по мнению Министерства финансов, произойдет заморозка на рынке вводимого жилья? Да она давно уже произошла! Никто не снижает цены, хотя совершенно очевидно, что у людей просто нет денег покупать это жилье. Вот сам Минстрой мне сказал, что даже льготная ипотека, 40% в этой льготной ипотеке сидит как раз выплата процентов банков. Ну куда дальше-то?

А после прямой линии президента я еще раз обратилась, но теперь уже не к министру финансов и не в Минэк, а напрямую к председателю правительства. Я очень надеюсь, что руководством к действию станут слова президента о том, что любое принимаемое решение должно рассматриваться сквозь призму поддержки семей, особенно семей с детьми.

— Сегодня только и разговоров на рынке жилья о «деле Долиной». А насколько оно, на ваш взгляд, ударило по доверию к покупке вторичного жилья?

— Эта скандальная история с так называемой схемой Долиной, она ведь имеет не только юридические последствия, она имеет и очень большую такую финансовую подоплеку. Я даже не удивлюсь, если сейчас потирают руки крупные строительные магнаты: люди пока опасаются приобретать жилье на вторичке. Решение по «схеме Долиной», по сути дела, остановило продажу и приобретение жилья на вторичном рынке. И дело здесь не в законодательстве, еще раз говорю, а во вмешательстве, казалось бы, независимой ветви власти, судебной.

«Модернизация» семейной ипотеки сможет оживить рынок

Независимые эксперты тоже отмечают, что инициатива по расширению семейной ипотеки действительно может оживить рынок. Риелтор и эксперт по недвижимости Ольга Стречина указала на прямую связь между сокращением ипотечного кредитования и жесткой денежно-кредитной политикой последних лет.

«Застройщики в большинстве случаев удерживают цены на высоком уровне, что делает покупку жилья недоступной для части потенциальных покупателей. А после завершения программы с государственной поддержкой по льготной ипотечной программе, за исключением семейной ипотеки, возможности покупки жилья для широкого круга граждан заметно сузились. Семейная ипотека остается ключевым поддерживающим инструментом, однако она доступна не всем», — говорит Стречина.

По ее словам, первичный рынок перетягивал на себя спрос благодаря мерам господдержки: семейной ипотеки, а также траншевой и комбинированной ипотеки и рассрочек от застройщиков.