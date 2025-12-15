За рождение детей заставят платить работодателей. И это правда поможет России выбраться из демографической ямы?

Молодые семьи прежде всего нуждаются в своем жилье Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Владимир Путин обратился к российскому бизнесу, чтобы он тоже помогал поднимать демографические показатели. Президент заявил об этом на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Мало, наверное, кто из россиян знает, но работодатели с этого года могут предоставлять своим сотрудникам выплаты при рождении ребенка. Такие выплаты не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. Правда пока что лимит выплаты — всего 50 тысяч рублей. Путин заявил, что сумма явно не соответствует современным требованиям и нуждам семей, ожидающих пополнения. И с 1 января лимит вырастает до 1 миллиона рублей, то есть сразу в 20 раз!

Кроме того, корпоративные выплаты при рождении ребенка будут исключены из расчета единого пособия.

Поможет ли новая выплата реально помочь демографии? MSK1.RU задал этот вопрос разным экспертам.

Анастасия Горелкина, зампред совета директоров «Сибирского делового союза» говорит, что для многих родителей такая поддержка — это «реальная помощь при обилии расходов и забот». Топ-менеджер также добавляет, что подобная практика положительно влияет на корпоративную культуру, укрепляя доверие между работником и руководством, поскольку организация «учитывает, что происходит в жизни сотрудника».

А вот член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека, адвокат Игорь Ким, хотя и признает, что мера «безусловно, создаст заметное чувство опоры», выражает глубокий скепсис относительно ее эффективности в масштабах страны.

Камнем преткновения является добровольный характер выплаты. Оба эксперта сходятся во мнении, что возможность предоставить такую помощь будет сильно зависеть от размера и финансового состояния компании.

Игорь Ким прямо заявляет, что добровольность ограничивает охват: «Выплата от работодателя при рождении ребенка является добровольной и носит рекомендательный характер… Поэтому на практике, думаю, крупные компании чаще смогут выплатить миллион, а небольшие фирмы и малый бизнес — редко».

«Крупные фирмы, скорее всего, увидят в выплатах продолжение своих программ для сотрудников. А вот малому и среднему бизнесу придется адаптировать подход под себя. Размер помощи будет зависеть от финансовых сил компании. Но ведь и предложенная модель не навязывает строгих правил», — согласна с Кимом и Горелкина.

Эксперты MSK1.RU при этом сходятся во мнении, что роль бизнеса в поддержке демографии не должна ограничиваться только денежными выплатами.

Горелкина акцентирует внимание на необходимости создания благоприятных условий труда, особенно для отцов: «Отцам могут быть предоставлены и реальные возможности для большей вовлеченности в воспитание ребенка: введены реальные и более широкие варианты гибкости труда, также возможно предоставление дополнительных отпусков», — размышляет топ-менеджер.

А вот Игорь Ким считает, что никакие точечные меры не смогут переломить ситуацию, пока не будут решены системные экономические проблемы, делающие рождение детей неподъемным финансовым бременем. По его мнению, для достижения демографических целей, о которых говорил президент, необходимы более кардинальные изменения.

«Пока не будет доступного или бесплатного жилья, улучшения качества доступной медицины и образования (бесплатные кружки и секции), не будет эффекта. Нужны также налоговые и неналоговые льготы семьям, уменьшающиеся в зависимости от увеличения количества детей. Да, в России в последнее время много делается для материального поощрения многодетности, но этого явно недостаточно, чтобы переломить демографическую ситуацию.

Сомневается не только в эффективности, но даже в справедливости новой меры член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов: «Да, есть компании, для которых выплатить миллион — что слону дробина. Но и тут вопрос: зачем? Зачем создавался Соцфонд, куда бизнес отчисляет деньги за каждого занятого по договору, если теперь он должен еще и оплачивать рождение детей напрямую?! А подавляющее большинство наших бизнесменов — не настолько богатые люди, чтобы миллион для них не оказался проблемой. Две-три роженицы в коллективе — и, считай, банкрот. Представим себе, что, как у офиса гражданина Корейко, у каждой конторы будут теперь толпиться молодые мамы с сакраментальным: „Дай миллион! Дай миллион! “» .

Баранов считает, что среди ИП вообще может быть серия банкротств, если они начнут реализовывать новую демографическую задачу.

«Давайте уж тогда начнем делать все выплаты — и социальные, и пенсионные — прямо из бюджета, как в СССР. Выйдет большая экономия на расходах Соцфонда. А то как-то некрасиво получается: государство делает шикарный подарок молодым мамам за счет третьих лиц — неважно, юридических или физических. Однако это ведь деньги бизнеса, а распоряжается ими государство», — говорит Баранов.