«Самое смертоносное оружие»: Трамп объяснил, зачем он направил к берегам России атомные подлодки

Где точно находятся подлодки, Трамп не раскрыл Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Дональд Трамп объяснил, зачем направил несколько подводных лодок к берегам России. Об их перебросе он заявил в августе после переписки в Сети с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым. По его словам, решение об отправке подлодок он принял из-за «упоминания ядерного оружия».

«Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие. Я перебросил одну или две подводные лодки к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом „ядерное“», — сказал американский лидер во время выступления на военной базе морской пехоты в штате Вирджиния.

По словам Трампа, эти субмарины незаметны и найти их практически невозможно. Также он выразил надежду, что применять американские атомные подлодки там не придется.

Помимо этого, президент США в очередной раз подчеркнул, что ошибся насчет конфликта России и Украины: он оказался самым сложным из всех, которые Трамп пытался «утрясти». Однако он считает, что урегулирование украинского кризиса позволит создать «нечто великое».

«У нас есть почти всё, нам нужна одна подпись. И если они не поставят подпись, за это придется платить в аду. Надеюсь, что они подпишут соглашение ради собственного же блага и мы создадим нечто великое», — сказал Трамп.