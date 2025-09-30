НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 769мм 70%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,61
EUR 96,86
Когда изменится погода
Огромный каток на берегу озера
Пожар в десятиэтажке
Ярославский бренд покорил Россию
Репортаж с Центрального рынка
Сокращения в музеях
Разбор матча «Локомотив» — «Динамо-Минск»
Ретроспектива Переславля Залесского
Закроют три трамвайных маршрута
Афиша концертов
Политика «Самое смертоносное оружие»: Трамп объяснил, зачем он направил к берегам России атомные подлодки

«Самое смертоносное оружие»: Трамп объяснил, зачем он направил к берегам России атомные подлодки

Субмарины незаметны, и найти их практически невозможно

192
Где точно находятся подлодки, Трамп не раскрыл | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUГде точно находятся подлодки, Трамп не раскрыл | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Где точно находятся подлодки, Трамп не раскрыл

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Дональд Трамп объяснил, зачем направил несколько подводных лодок к берегам России. Об их перебросе он заявил в августе после переписки в Сети с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым. По его словам, решение об отправке подлодок он принял из-за «упоминания ядерного оружия».

«Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие. Я перебросил одну или две подводные лодки к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом „ядерное“», — сказал американский лидер во время выступления на военной базе морской пехоты в штате Вирджиния.

По словам Трампа, эти субмарины незаметны и найти их практически невозможно. Также он выразил надежду, что применять американские атомные подлодки там не придется.

Помимо этого, президент США в очередной раз подчеркнул, что ошибся насчет конфликта России и Украины: он оказался самым сложным из всех, которые Трамп пытался «утрясти». Однако он считает, что урегулирование украинского кризиса позволит создать «нечто великое».

«У нас есть почти всё, нам нужна одна подпись. И если они не поставят подпись, за это придется платить в аду. Надеюсь, что они подпишут соглашение ради собственного же блага и мы создадим нечто великое», — сказал Трамп.

Также президент надеется провести встречу с Владимиром Путиным и Зеленским, чтобы урегулировать конфликт. О скорых трехсторонних переговорах Трамп заявлял еще в середине сентября.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Трама Атомная подводная лодка США Россия Субмарина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
40 минут
И что это значит?
Гость
33 минуты
Ну Крым то наш
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление