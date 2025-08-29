У Украины появился план по возвращению территорий, а Россия думает, что готова отдать: главные новости про СВО

Зеленский требует новую военную помощь у своих союзников Источник: Zelenskiy / Official /Telegram

В США пройдет встреча с представителями Киева. Ожидается, что после этого начнется организация переговоров между президентами России и Украины. Уже появляются сценарии завершения конфликта, но пока ни один из них не утвержден странами-участницами. В то же время украинские власти ищут способы возвращения утраченных территорий. В материале расскажем о том, что произошло в зоне спецоперации, и о политических решениях на этой неделе.

Переговоры и завершение конфликта

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что контакты Вашингтона с российской стороной происходят ежедневно, а на этой неделе пройдет встреча с представителями Украины.

Ожидается, что на переговорах будут присутствовать глава офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров. На последних подобных мероприятиях обсуждались условия мирных соглашений, другой темой для консультаций может стать организация возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По крайней мере, лидер США Дональд Трамп рассчитывал на такой итог после встречи с российским коллегой.

Однако канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отношения между Украиной и Россией остаются сложными. По его словам, встреча президентов в ближайшее время не планируется. В Кремле же заявляют, что Путин не против личной беседы с Зеленским, но признают, что работа над этим вопросом не «бурлит».

США всё же надеются до конца 2025-го года или раньше найти «ингредиенты» к мирному соглашению, отметил Уиткофф. Пока камнем преткновения в данном вопросе являются территории.

Украина не намерена соглашаться на потерю земель, по крайней мере, навсегда. У Киева есть видение на 10–15 лет вперед, как вернуть их, заявил замминистра обороны страны Иван Гаврилюк. Подробности плана он не озвучил.

Глава турецкого МИДа Хакан Фидан утверждает, что Москва согласна остановиться на линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, если получит оставшуюся под контролем Украины часть Донбасса. Изначально Россия требовала от Украины территории четырех регионов в их административных границах. Российские власти пока не подтвердили данное заявление.

У Европы есть свое видение завершения конфликта. Лидеры стран ЕС обсуждают возможность создания на территории Украины 40-километровой буферной зоны в рамках мирного урегулирования, пишет газета Politico. В статье говорится, что европейцы думают о переброске туда от 4 тысяч до примерно 60 тысяч военнослужащих.

При этом один из источников издания заявил, что в ходе состоявшейся 25 августа видеоконференции начальников Генштабов стран НАТО инициатива не рассматривалась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно относится к возможным обсуждениям в Европе о размещении европейских военных на территории Украины.

Президент США Дональд Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию на Украине, пишет журнал Atlantic. Как пишет издание, им нужно признать, что Киеву придется лишиться части территории, чтобы завершить конфликт. В то же время Дональд Трамп пригрозил ввести санкции как против Москвы, так и Киева, если не будет прогресса по урегулированию конфликта.

Угрозы не помешали Владимиру Зеленскому настаивать на предоставлении Украине 2,5 млн артиллерийских снарядов, даже если будет введен режим прекращения огня. Об этом сообщил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Если конфликт продолжится, президент Украины хочет получить 4,5 млн снарядов.

По данным The Wall Street Journal, США одобрили продажу Украине 3350 ракет с увеличенным радиусом действия (ERAM), которые должны поступить в распоряжение ВСУ примерно через шесть недель.

Власти Канады распределили средства в объеме 1,45 миллиарда долларов США, обещанных еще в июне на военную помощь Украине. 603,5 миллиона долларов Оттава предоставит Киеву на закупку военного оборудования, включая бронетехнику, боеприпасы, взрывчатку, дроны и медицинскую технику. Еще 500 миллионов долларов пойдут на программу закупки американского оружия для ВСУ через НАТО, включая средства ПВО.

Взаимные атаки

Атаки по российским регионам продолжились несмотря на подвижки в урегулировании конфликта. Больше всего пострадали территории, которые находятся ближе к российско-украинской границе.

В ночь на 24 августа страну атаковали сразу 95 беспилотников. К сожалению, без жертв и разрушений не обошлось.

В Брянской области БПЛА попал в автомобиль, двое жителей получили ранения. Другой дрон повредил фасад и остекление в многоквартирном доме.

Беспилотник уничтожили и рядом с Курской АЭС. В результате детонации повреждения получил трансформатор. В Сызрани под атаку попало промышленное предприятие. Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

Из-за атак вводились временные ограничения полетов в Пскове, Самаре, Кирове, Нижнем Новгороде, Нижнекамске, Ижевске, Калуге, Саратове, Пензе, Ульяновске, Волгограде и Казани.

Другая мощная атака прошла 27 августа. Беспилотников было всего 26, но большая часть из них атаковала Ростовскую область. Из-за падения дрона произошел взрыв и пожар в 4-этажном жилом доме в Ростове-на-Дону. Людей срочно эвакуировали. Помимо этого БПЛА уничтожили над Таганрогом, Новошахтинском, а также над Неклиновским, Мясниковским, Миллеровским и Чертковским районами.

После падения вспыхнул пожар Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

Осколками посекло несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, автомобилей, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.

В ночь на 28 августа над Россией заметили уже 103 беспилотника. Без последствий не обошлось. В Краснодарском крае вспыхнул нефтеперерабатывающий завод.

Местные жители сняли видео пожара Источник: «Крымский ветер» / Telegram

В Геленджике после падения обломков БПЛА загорелся лес. Из-за этого более 20 отдыхающих на берегу Черного моря оказались отрезанными от путей эвакуации. Для их спасения МЧС пришлось направить катер.

В Самарской области из-за падения БПЛА задержались 10 поездов. Проблемы с транспортом возникли и в Волгоградской области. Там после атаки загорелось локомотивное депо в городе Петров Вал. Пожар потушили, никто не пострадал, однако движение поездов на станции пришлось приостановить.

Российские военные продолжают продвигаться в зоне спецоперации. На этой неделе они освободили населенные пункты Филия и Запорожское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны, а также Первое Мая и Нелеповку в ДНР.