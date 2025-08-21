Что США предложат Украине взамен на окончание конфликта — четыре варианта

Трамп после встречи с Путиным предложил Зеленскому и европейским лидерам признать за РФ всю территорию Донбасса Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

У США и Европы есть четыре плана гарантий безопасности для Украины. Его разрабатывают руководители вооруженных ведомств западных стран, пытаясь найти подходящий вариант, который бы поддержали США, об этом сообщило издание The Times.

По данным британской газеты, первый вариант включает в себя обучение войск на территории Украины. Для этого Великобритания и Франция могут направить тысячи военнослужащих для обучения ВСУ в западной части страны, недалеко от Львова.

Кроме того, Европа продолжит поставлять Украине оружие, а небо страны будет патрулировать «воздушная полиция» — «Тайфуны» или F-35. США при этом варианте могли бы оказать как военную, так и разведывательную поддержку Украине.

Во втором варианте предусматривается, что США предоставят ограниченные гарантии безопасности с целью заставить Европу засомневаться в размещении войск на Украине. При этом они продолжили бы патрулировать воздушное пространство, а еще могли бы ввести бесполетную зону.

Еще один способ — предоставить Украине коллективную безопасность НАТО, которая прописана в пятой статье. Согласно этой статье, нападение на одного из членов альянса рассматривается как агрессия против всех его участников. Сейчас она действует только на страны, входящие в альянс, но подобную меру можно распространить и на Киев.

В последнем предложении рассматривается идея создания союза в области безопасности. Важным шагом в этом союзе станет подписание договора о взаимной помощи и безопасности, подобного тому, что США заключили с Японией в 1960 году. Этот договор обязывает США защищать Японию и позволяет размещать американские военные базы на территории Японии.

Гарантии безопасности являются главным для Украины в мирном соглашении. В ответ на это Россия требует признанный контроль над территориями. Всю суть переговоров между странами ранее раскрыл вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Именно в этом и заключается суть переговоров. Украинцы хотят гарантий безопасности. Россияне хотят определенные участки территории», — заявил он в интервью Fox News.

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске предложил европейским лидерам признать за РФ всю территорию Донбасса, в том числе еще не освобожденные территории.

Он считает, что этот вариант поможет быстрее достичь мирного соглашения. Взамен, как сообщается, наступит прекращение огня на остальной территории Украины по нынешним линиям фронта.