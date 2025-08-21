НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 746мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,10
EUR 93,48
Сокращения на крупном заводе
Свежий хлеб будут продавать из окошка в центре
Новый спорткомплекс
Ярославский бренд покорил Россию
«Пир на Волге»
Новый водный маршрут
Отменили маршрутку
Буланова даст концерт в Ярославле
Блиновскую взломали
Расписание школьных каникул
Политика Что США предложат Украине взамен на окончание конфликта — четыре варианта

Что США предложат Украине взамен на окончание конфликта — четыре варианта

Украина хочет гарантий безопасности, Россия требует контроля над территориями

543
15 комментариев
Трамп после встречи с Путиным предложил Зеленскому и европейским лидерам признать за РФ всю территорию Донбасса | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Трамп после встречи с Путиным предложил Зеленскому и европейским лидерам признать за РФ всю территорию Донбасса | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Трамп после встречи с Путиным предложил Зеленскому и европейским лидерам признать за РФ всю территорию Донбасса

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

У США и Европы есть четыре плана гарантий безопасности для Украины. Его разрабатывают руководители вооруженных ведомств западных стран, пытаясь найти подходящий вариант, который бы поддержали США, об этом сообщило издание The Times.

По данным британской газеты, первый вариант включает в себя обучение войск на территории Украины. Для этого Великобритания и Франция могут направить тысячи военнослужащих для обучения ВСУ в западной части страны, недалеко от Львова.

Кроме того, Европа продолжит поставлять Украине оружие, а небо страны будет патрулировать «воздушная полиция» — «Тайфуны» или F-35. США при этом варианте могли бы оказать как военную, так и разведывательную поддержку Украине.

Во втором варианте предусматривается, что США предоставят ограниченные гарантии безопасности с целью заставить Европу засомневаться в размещении войск на Украине. При этом они продолжили бы патрулировать воздушное пространство, а еще могли бы ввести бесполетную зону.

Еще один способ — предоставить Украине коллективную безопасность НАТО, которая прописана в пятой статье. Согласно этой статье, нападение на одного из членов альянса рассматривается как агрессия против всех его участников. Сейчас она действует только на страны, входящие в альянс, но подобную меру можно распространить и на Киев.

В последнем предложении рассматривается идея создания союза в области безопасности. Важным шагом в этом союзе станет подписание договора о взаимной помощи и безопасности, подобного тому, что США заключили с Японией в 1960 году. Этот договор обязывает США защищать Японию и позволяет размещать американские военные базы на территории Японии.

Гарантии безопасности являются главным для Украины в мирном соглашении. В ответ на это Россия требует признанный контроль над территориями. Всю суть переговоров между странами ранее раскрыл вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Именно в этом и заключается суть переговоров. Украинцы хотят гарантий безопасности. Россияне хотят определенные участки территории», — заявил он в интервью Fox News.

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске предложил европейским лидерам признать за РФ всю территорию Донбасса, в том числе еще не освобожденные территории.

Он считает, что этот вариант поможет быстрее достичь мирного соглашения. Взамен, как сообщается, наступит прекращение огня на остальной территории Украины по нынешним линиям фронта.

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров после саммита Путина и Трампа заявил, что цель России в мирном соглашении не заключается в территориях Украины. Лавров отметил, что Россия намерена защитить русских людей, которые веками проживали на этих землях, открывали их, сражались в Крыму и на Донбассе, создавали города — Одессу, Николаев и другие, а также порты и предприятия.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика Переговоры по Украине Переговоры России и Украины Переговоры России и США Спецоперация Мирное соглашение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
2 часа
Ни чего не получиться. СВО будет продолжаться.
Гость
1 час
В ЕС не могут понять, что на Украине их быть не должно ни в каком виде. Ни в НАТО ни без НАТО. Одна из причин, например, эта территория как троянский конь находится внутри периметра поля СПРН и должна быть разоружена и нейтральна. Тогда никто их не тронет. А вражеский режим, с томагавками, БРСД, и ядерным оружием там никто не потерпит.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление