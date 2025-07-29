«Начинается сегодня». Трамп назвал новый дедлайн для заключения мира между Россией и Украиной

По истечению дедлайна Трамп обещает ввести торговые пошлины Источник: Andrew Caballero-reynolds / AFP

Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 июля, заявил, что дает России 10 дней на урегулирование украинского конфликта. Дедлайн начинается сегодня и истечет 8 августа.

После того, как пройдет десятидневный срок, а прекращения огня не случится, США введут торговые пошлины.

«10 дней, начиная с сегодняшнего дня», — заявил Трамп. — «Затем мы собираемся ввести тарифы».

«Наши тарифы могут на них повлиять — а могут и не повлиять», — добавил президент США.

Он также заявил, что реакция сырьевых рынков на возможное введение санкций в отношении России его «не волнует».

14 июля Трамп объявил, что через 50 дней введет импортные пошлины в 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если не будет заключено перемирие на Украине. После этого сообщалось, что Трамп допускает введение вторичных санкций против России даже раньше объявленного им срока в 50 дней.

Спустя две недели госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за того, что его разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным якобы не приводят к прекращению конфликта РФ и Украины. Трамп не собирается «попасть в эту ловушку бесконечных разговоров о переговорах», притом что он «сосредоточен на мире на Украине», подчеркнул Рубио.