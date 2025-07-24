Таиланд и Камбоджа развязали войну. Эвакуация жителей и закрытие границ: подробности конфликта — кадры

Отношения между странами обострились после того, как во время вооруженного столкновения погиб один из тайских солдат Источник: REUTERS / Chalinee Thirasupa

На спорной границе между Камбоджей и Таиландом произошло вооруженное столкновение. Информацию об этом опубликовало агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Камбоджи и военных обеих сторон.

Что происходит сейчас

Военные с обеих сторон обвинили друг друга в первых выстрелах. По информации заявления тайских военных, Камбоджа открыла огонь в районе возле храма Та Моан Тхом, расположенного на спорной территории. Таиландская сторона утверждает, что камбоджийские военные с целью разведки применили беспилотник (БПЛА), а после этого якобы намеревались отправить войска в этот район с тяжелым вооружением.

В Минобороны Камбоджи заявили, что ВС королевства ответили в качестве самообороны.

На видео из Сети, как утверждается, — стрельба из РСЗО в сторону Таиланда Источник: Trending Now

Момент запуска боеприпасов из системы залпового огня Источник: HokRen61299 / X

По информации The Nation, четыре граничащие с Камбоджей провинции Таиланда объявили эвакуацию жителей.

«Приказ об эвакуации был отдан исполняющим обязанности премьер-министра и министром внутренних дел Фумтхамом Вечаячаем, который поручил министерству реализовать оперативный план по защите районов за линией фронта», — говорится в материале.

Почему отношения обострились

Отношения между странами обострились после того, как во время вооруженного столкновения погиб один из тайских солдат. Так утверждает агентство Pattaya Now.

После этого Таиланд закрыл северо-восточные пограничные переходы с Камбоджей, отозвал своего посла и выслал посла Камбоджи в знак протеста против инцидента, произошедшего накануне.

Страны находятся на грани дипломатической войны, потому что после действий Таиланда Камбоджа заявила о снижении дипломатических отношений с королевством до самого низкого уровня. Власти Камбоджи также отозвали весь свой персонал из посольства в Бангкоке.

После эскалации конфликта в мае националистические отношения с обеих сторон еще больше накалили ситуацию. А премьер-министра Таиланда отстранили от должности 1 июля для расследования возможных нарушений этических норм в связи с урегулированием этического спора.

По информации армии Таиланда, мина, ранившая солдат, была установлена в тайской провинции Убонратчатхани. Камбоджа же утверждает, что взрыв случился в ее провинции — Преахвихеа. Неделей ранее взрыв мины ранил троих солдат уже в другом спорном районе, где один из них потерял ступню.

По мнению тайских властей, мины были установлены вдоль троп, которые по взаимной договоренности должны были быть безопасными. Тайская армия призывает власти Камбоджи «взять на себя ответственность за этот инцидент, который представляет угрозу миру и стабильности в приграничном регионе между двумя странами».

Взаимные обвинения и санкции

После взрыва, который случился неделю назад, Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении Оттавской конвенции, международного договора, запрещающего производство и использование противопехотных мин.

Камбоджа, в свою очередь, опровергла обвинения Таиланда и назвала их «безосновательными». Представитель Министерства обороны, генерал-лейтенант Мали Сочеата, заявила, что взрыв мины произошел на территории Камбоджи, и обвинила Таиланд в нарушении соглашения 2000 года «относительно использования согласованных путей для патрулирования».

Также Камбоджа не подтверждает установку новых мин на границе, заявляя, что множество неразорвавшихся боеприпасов и других взрывных устройств остались со времен войн и беспорядков прошлого столетия. Эти мины, зачастую изготовленные в России или странах, которые раньше входили в состав СССР, представляют серьезную угрозу для мирных жителей и препятствуют экономическому росту региона. Таиланд, в свою очередь, утверждает, что эти мины не использовал.

После этого исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайачай заявил, что Министерство иностранных дел направит официальный протест Камбодже и будут рассмотрены дальнейшие меры. МИД Камбоджи в ответ требует, чтобы все тайские дипломатические сотрудники покинули Камбоджу, и отзывает камбоджийских сотрудников из посольства в Бангкоке.

Еще Камбоджа запретила транслировать тайские фильмы и телешоу, прекратила импорт тайских фруктов и овощей и бойкотировала некоторые международные интернет-каналы и энергоснабжение от своего соседа. Также страна прекратила импорт топлива из Таиланда.

Кроме того, одной или другой стороной уже закрыты или работали с ограничениями многие пограничные контрольно-пропускные пункты.