«Ожидания были невысокими»: что о новых переговорах России и Украины думают в мире

СМИ не спешат активно комментировать переговоры Источник: Murad Sezer / Reuters

В среду, 23 июля, в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. На этот раз встреча не вызвала большого ажиотажа среди зарубежных СМИ.

Так, Reuters отметило, что эти переговоры стали самыми короткими.

«Встреча продлилась 40 минут, что даже короче предыдущих встреч сторон 16 мая и 2 июня, которые в общей сложности длились менее трех часов», — пишет издание.

Агентство также заметило, что переговоры прошли вскоре после заявления Дональда Трампа о том, что он дает России 50 дней на заключение сделки по Украине. Кроме того, по мнению Reuters, по итогам встречи сторон не заметно никаких признаков прогресса, кроме договоренностей о новых обменах пленными.

Американский CNN также считает, что странам не удалось достичь существенного прогресса в вопросе прекращения огня или встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

«Ожидания перед переговорами в среду были невысокими: представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что позиции сторон на переговорах остаются „диаметрально противоположными“, и призвал СМИ не ожидать „каких-либо чудесных прорывов“», — пишет CNN.

Испанская газета La Razon поддержала мнение о том, что больших ожиданий от нового раунда переговоров не было, и заявила, что единственными темами с подвижками стали возвращение странами военнопленных и детей. Напомним, на прошлых переговорах Киев передал Москве список из 339 украинских детей, которые, по мнению Украины, находятся на территории РФ.