Работал под руководством Матвиенко и спасал собак из приюта. Что известно о покончившем с собой экс-министре транспорта Романе Старовойте

Рядом с телом экс-губернатора Курской области нашли пистолет Источник: Роман Старовойт / Vk.com

Романа Старовойта, занимавшего должность министра транспорта России с 11 мая 2024 года по 7 июля 2025 года и в прошлом губернатора Курской области с 2019 по 2024 год, нашли мертвым в подмосковном Одинцово сегодня, 7 июля. Рядом с телом обнаружили наградной пистолет. За несколько часов до этого стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности главы Минтранса.

MSK1.RU собрал всё, что известно о жизни и смерти 53-летнего чиновника.

До политики

Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. В детстве жил в Ленинградской области, куда переехал его отец, работавший инженером на Ленинградской АЭС. Старовойт получил образование в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» и получил специальность «инженер-механик» по специальности «импульсные тепловые машины». Сразу после выпуска в 1995 году он, 23-летний, занял высокую должность исполнительного директора петербургской компании «Региональное инвестиционное агентство».

С 1995 по 2001 год занимал должность генерального директора компании, управляющей активами негосударственного пенсионного фонда «Промышленный». В 2002–2005 годах возглавлял строительную компанию «Стройинвест».

Источник: Константин Завриков / V1.RU

Дослужился до губернатора

Политическая карьера Романа Старовойта началась в 2005 году. Будущий губернатор Курской области начал работать в правительстве Санкт-Петербурга (тогда его возглавляла нынешняя глава Совфеда Валентина Матвиенко), где занимал должность начальника отдела по работе с инвесторами. В 2007 году стал первым заместителем председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам.

В 2008 году он получил второе высшее образование в Северо-Западной академии госслужбы по специальности «государственное и муниципальное управление».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

После работы в правительстве Санкт-Петербурга карьера Старовойта продолжилась в федеральных структурах. С 2010 по 2012 год он работал в аппарате правительства РФ, занимая должности референта и заместителя директора департамента промышленности и инфраструктуры. Параллельно он занимался научной деятельностью — в 2012 году в Московском университете МВД защитил кандидатскую диссертацию по педагогике, посвященную методикам подготовки спортсменов в зимнем полиатлоне.

В том же году его карьера сделала новый поворот: Старовойт возглавил Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), которое курировало развитие транспортной инфраструктуры страны. На этом посту он проработал шесть лет, а в октябре 2018-го ненадолго стал заместителем министра транспорта. Однако уже 11 октября 2018 года президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Курской области — региона, где Старовойт родился.

Через год, в сентябре 2019-го, он подтвердил свой статус на выборах, победив с результатом 81,07% голосов. В ноябре 2020 года Старовойт также возглавил курское отделение партии «Единая Россия».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

14 мая 2024-го года истек срок его губернаторских полномочий, но еще за несколько дней до этого, 11 мая, его кандидатуру предложили на пост министра транспорта в обновленном правительстве. В тот же день, когда он официально покинул должность в Курской области, Госдума утвердила его назначение на должность главы Минтранса. Спустя год и почти два месяца, 7 июля 2025 года, президент Владимир Путин подписал указ о его отставке. Через несколько часов стало известно о смерти Романа Старовойта. Тело нашли у автомобиля Tesla.

Уголовное дело против преемника

После перехода Старовойта в Минтранс губернатором Курской области стал Алексей Смирнов, ранее занимавший пост первого заместителя главы региона. 5 декабря 2024 года Смирнов досрочно покинул должность, его сменил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

15 апреля 2025 года Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве на 1 миллиард рублей при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. По данным силовиков, вопросы возникли к качеству оборонительных конструкций под названием «зубы дракона». Напомним, в августе 2024-го ВСУ вторглись в Курскую область и заявили об установлении контроля над некоторыми российскими населенными пунктами, которые Вооруженные силы РФ позже освободили.

Смирнов свою вину не признал и до сих пор находится под арестом. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Источники Telegram-канала «112» утверждают, что губернатор Курской области Алексей Смирнов дал показания на Романа Старовойта.

Санкции

После начала специальной военной операции на Украине Старовойт попал под санкции Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Украины и США. В США заявили, что ограничения введены из-за его роли в проведении частичной мобилизации.

В ответ на санкции Старовойт заявил, что не имеет зарубежной недвижимости и счетов в иностранных банках. Он также посещал ДНР, где в 2022 году договорился о строительстве водовода из Бердянска в Первомайский район. В 2023 году он снова приезжал в ДНР и Мариуполь, участвовал в открытии памятника погибшему генералу Роману Кутузову.

Личная жизнь

О личной жизни экс-губернатора известно немного. Он был женат на Светлане Старовойт, но в 2021 году супруги развелись. У них две дочери: младшая еще учится в школе. Последний раз экс-чиновник видел близких в субботу: по данным SHOT, он приезжал к дочке на соревнования.

На своей личной страничке Роман Старовойт выкладывал милые видео со своими домашними питомцами — как он писал в своих публикациях, у него шесть собак.

Последний пост на стене во «ВКонтакте», опубликованный 9 марта этого года, глава Минтранса тоже посвятил своим собакам.

— У всех трех моих хвостатых друзей своя история появления в семье: Тим — подарок от друзей, Кону я взял маленькой искалеченной из приюта, а Симу мы подобрали на улице. Они все для меня одинаково дороги. Давайте не забывать о братьях наших меньших и заботиться о них, — писал чиновник.

Роман Старовойт награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы. Имеет звание действительного государственного советника РФ 1-го класса.