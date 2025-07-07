«Был в поникшем состоянии»: что известно о смерти экс-главы Минтранса Романа Старовойта

Тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта нашли в Одинцовском городском округе рядом с личным автомобилем. Утром Старовойт был отправлен в отставку президентским указом.
Смерть экс-министра
Тело бывшего главы Минтранса обнаружила его личная охрана рядом с его автомобилем Tesla 2018 года выпуска. Старовойт без признаков жизни лежал на парковке у парка имени Малевича, передает Telegram-канал SHOT. Примечательно, что этот парк находится в 15 минутах езды от дома экс-министра в Одинцовском городском округе.
Рядом с телом экс-министра нашли наградное оружие — пистолет Макарова, который он получил от МВД в 2023 году за содействие в выполнении задач.
«Тело бывшего министра транспорта РФ обнаружили с огнестрельным ранением в личном автомобиле в Одинцовском округе. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.
Отставка Старовойта
Экс-глава Минтранса был освобожден от должности президентским указом сегодня утром. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что Старовойт был отправлен в отставку с поста министра транспорта не по утрате доверия.
Роман Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. До этого министерство возглавлял Виталий Савельев, ставший вице-премьером. До назначения главой Минтранса Старовойт руководил Курской областью, где он родился, с 2018 года.
Карьерный путь
С 2012 года Старовойт руководил Росавтодором, а в сентябре 2018 года был назначен замминистра транспорта. Также он являлся выпускником второго потока «школы губернаторов» и кандидатом педагогических наук. В 2012 году в Московском университете МВД РФ защитил диссертацию «Инновационная методика подготовки спортсменов в зимнем полиатлоне».
После начала специальной военной операции Старовойт попал в санкционные списки Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Украины и США. Он был награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
Последние дни
Старовойт был в браке с супругой Светланой с 2010 года. Они развелись в 2021 году. Пара воспитывала двух дочерей, младшей сейчас 15 лет, старшей — 18.
По информации Telegram-канала SHOT, 5 июля чиновник приехал на соревнования к своей дочери, где пробыл там менее часа и больше с родными он на связь не выходил. Как отмечает Telegram-канал Baza, бывший глава Минтранса приехал на соревнования к дочери в поникшем состоянии, на прощание он обнял ее и уехал.
После развода Старовойт был в отношениях со своей ассистенткой. Курские СМИ называли ее «будущая первая леди Курска». Вместе с ней Старовойт переехал из региона в столицу и именно она первой из близких экс-министра приехала на место трагедии, пишет Telegram-канал 112.
Все подробности о внезапной смерти чиновника мы публикуем в отдельном онлайн-репортаже.
Кто заменит Старовойта в кресле министра
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ. Михаил Мишустин внес в Госдуму его кандидатуру на пост министра, чтобы избавить от приставки «и. о.».
Ранее Никитин работал на посту губернатора Новгородской области, также занимал пост главы АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Подробнее о том, кто он такой, можно прочитать здесь.