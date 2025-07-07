«Был в поникшем состоянии»: что известно о смерти экс-главы Минтранса Романа Старовойта

Перед смертью Старовойт приезжал на соревнования к своей дочери Источник: Константин Завриков

Тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта нашли в Одинцовском городском округе рядом с личным автомобилем. Утром Старовойт был отправлен в отставку президентским указом.

Смерть экс-министра

Тело бывшего главы Минтранса обнаружила его личная охрана рядом с его автомобилем Tesla 2018 года выпуска. Старовойт без признаков жизни лежал на парковке у парка имени Малевича, передает Telegram-канал SHOT. Примечательно, что этот парк находится в 15 минутах езды от дома экс-министра в Одинцовском городском округе.

Рядом с телом экс-министра нашли наградное оружие — пистолет Макарова, который он получил от МВД в 2023 году за содействие в выполнении задач.

«Тело бывшего министра транспорта РФ обнаружили с огнестрельным ранением в личном автомобиле в Одинцовском округе. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Что случилось со Старовойтом Источник: Городские медиа

Отставка Старовойта

Экс-глава Минтранса был освобожден от должности президентским указом сегодня утром. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что Старовойт был отправлен в отставку с поста министра транспорта не по утрате доверия.

Роман Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. До этого министерство возглавлял Виталий Савельев, ставший вице-премьером. До назначения главой Минтранса Старовойт руководил Курской областью, где он родился, с 2018 года.

Карьерный путь

С 2012 года Старовойт руководил Росавтодором, а в сентябре 2018 года был назначен замминистра транспорта. Также он являлся выпускником второго потока «школы губернаторов» и кандидатом педагогических наук. В 2012 году в Московском университете МВД РФ защитил диссертацию «Инновационная методика подготовки спортсменов в зимнем полиатлоне».

После начала специальной военной операции Старовойт попал в санкционные списки Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Украины и США. Он был награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

Последние дни

Старовойт был в браке с супругой Светланой с 2010 года. Они развелись в 2021 году. Пара воспитывала двух дочерей, младшей сейчас 15 лет, старшей — 18.

По информации Telegram-канала SHOT, 5 июля чиновник приехал на соревнования к своей дочери, где пробыл там менее часа и больше с родными он на связь не выходил. Как отмечает Telegram-канал Baza, бывший глава Минтранса приехал на соревнования к дочери в поникшем состоянии, на прощание он обнял ее и уехал.

После развода Старовойт был в отношениях со своей ассистенткой. Курские СМИ называли ее «будущая первая леди Курска». Вместе с ней Старовойт переехал из региона в столицу и именно она первой из близких экс-министра приехала на место трагедии, пишет Telegram-канал 112.

Все подробности о внезапной смерти чиновника мы публикуем в отдельном онлайн-репортаже .

Кто заменит Старовойта в кресле министра

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ. Михаил Мишустин внес в Госдуму его кандидатуру на пост министра, чтобы избавить от приставки «и. о.».