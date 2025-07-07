«Хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед»: Путин назначил Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности министра транспорта РФ бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Подробности об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Надеюсь, что Вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности, для того чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере. Транспорт — одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная», — отметил президент на встрече с Никитиным.
Никитин ответил, что для него это честь и ответственность. Также он пообещал приложить все усилия, чтобы российская транспортная отрасль развивалась опережающими темпами.
После этого глава государства подписал указ о назначении Никитина врио министра транспорта РФ.
Что известно об Андрее Никитине:
Никитин родился в Москве в 1979-м, окончил Государственный университет управления;
имеет ученую степень доктора экономических наук;
в 2000–2010 годах трудился на различных, в том числе руководящих, должностях в коммерческих организациях;
в 2011–2017 годах — гендиректор Агентства стратегических инициатив;
с февраля 2017-го по февраль 2025-го — губернатор Новгородской области;
в феврале 2025 года был назначен на должность замминистра транспорта России.
Сегодня президент России отправил в отставку бывшего главу Минтранса Романа Старовойта. Примечательно, что Старовойт был назначен на пост главы министерства в мае прошлого года. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.