«Хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед»: Путин назначил Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ

Сегодня Владимир Путин встретился в Кремле с Андреем Никитиным Источник: Министерство здравоохранения Новгородской области / Minzdrav.novreg.ru

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности министра транспорта РФ бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Подробности об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Надеюсь, что Вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности, для того чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере. Транспорт — одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная», — отметил президент на встрече с Никитиным.

Никитин ответил, что для него это честь и ответственность. Также он пообещал приложить все усилия, чтобы российская транспортная отрасль развивалась опережающими темпами.

Встреча Путина и Никитина в Кремле Источник: Kremlin.ru

После этого глава государства подписал указ о назначении Никитина врио министра транспорта РФ.

Что известно об Андрее Никитине:

Никитин родился в Москве в 1979-м, окончил Государственный университет управления;

имеет ученую степень доктора экономических наук;

в 2000–2010 годах трудился на различных, в том числе руководящих, должностях в коммерческих организациях;

в 2011–2017 годах — гендиректор Агентства стратегических инициатив;

с февраля 2017-го по февраль 2025-го — губернатор Новгородской области;

в феврале 2025 года был назначен на должность замминистра транспорта России.