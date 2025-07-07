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Политика Дороги и транспорт «Хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед»: Путин назначил Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ

«Хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед»: Путин назначил Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ

До этого президент отправил в отставку Романа Старовойта

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4 комментария
Сегодня Владимир Путин встретился в Кремле с Андреем Никитиным | Источник: Министерство здравоохранения Новгородской области / Minzdrav.novreg.ruСегодня Владимир Путин встретился в Кремле с Андреем Никитиным | Источник: Министерство здравоохранения Новгородской области / Minzdrav.novreg.ru

Сегодня Владимир Путин встретился в Кремле с Андреем Никитиным

Источник:

Министерство здравоохранения Новгородской области / Minzdrav.novreg.ru

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности министра транспорта РФ бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Подробности об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Надеюсь, что Вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности, для того чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере. Транспорт — одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная», — отметил президент на встрече с Никитиным.

Никитин ответил, что для него это честь и ответственность. Также он пообещал приложить все усилия, чтобы российская транспортная отрасль развивалась опережающими темпами.

Встреча Путина и Никитина в Кремле

Источник:

Kremlin.ru

После этого глава государства подписал указ о назначении Никитина врио министра транспорта РФ.

Что известно об Андрее Никитине:

  • Никитин родился в Москве в 1979-м, окончил Государственный университет управления;

  • имеет ученую степень доктора экономических наук;

  • в 2000–2010 годах трудился на различных, в том числе руководящих, должностях в коммерческих организациях;

  • в 2011–2017 годах — гендиректор Агентства стратегических инициатив;

  • с февраля 2017-го по февраль 2025-го — губернатор Новгородской области;

  • в феврале 2025 года был назначен на должность замминистра транспорта России.

Сегодня президент России отправил в отставку бывшего главу Минтранса Романа Старовойта. Примечательно, что Старовойт был назначен на пост главы министерства в мае прошлого года. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Назначение Владимир Путин Андрей Никитин Минтранс
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Комментарии
4
Гость
27 минут
Страна стоит на краю пропасти, но мы смело сделаем шаг вперёд :)
Гость
39 минут
в дополнение к курортным сборам за канализационный отдых здесь хотят ещё брать деньги за выезд за границу на отдых Всё идёт по Плану 👹
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