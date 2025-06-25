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Политика «Буду судиться, добиваться восстановления»: Ярослава Нилова исключили из ЛДПР

«Буду судиться, добиваться восстановления»: Ярослава Нилова исключили из ЛДПР

За отставку депутата проголосовало большинство

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2 комментария
Ряды партии депутат должен покинуть сегодня | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUРяды партии депутат должен покинуть сегодня | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Ряды партии депутат должен покинуть сегодня

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Ярослава Нилова исключили из ЛДПР. Решение приняли большинством голосов на заседании высшего совета партии. Подробности сообщил лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий.

Ожидается, что сегодня депутат покинет ряды думской фракции ЛДПР. Он также прокомментировал ситуацию Telegram-каналу «Осторожно, media».

«Коллеги вправе принять любое решение. Конкретно это готовилось давно — людей открыто ломали, но я законность такого решения не признаю: буду судиться, добиваться восстановления. Жириновский учил: никогда не сдавайся. Не сдамся», — подчеркнул депутат.

В разговоре с ТАСС он заявил, что планирует обжаловать в суде решение высшего совета ЛДПР о его исключении из партии.

Также по словам Нилова, он никуда не уходит и остается с партией и избирателями. Он добавил, что продолжит работу в комитете по труду и социальной политике и искренне поблагодарил всех, кто продолжает его поддерживать.

Известно, что пост председателя Нилов занимает с 2016 года. В партии ЛДПР парламентарий состоял с 15 лет с 1997 года. Как сообщает РБК, к исключению Нилова из партии мог привести его конфликт с заместителем главы Центрального аппарата ЛДПР Марией Воропаевой.

В середине июня Ксения Собчак в своем телеграм-канале опубликовала аудиозапись, на которой, как утверждается, Воропаева ругает членов региональных отделений ЛДПР за плохое празднование трехлетия руководства партией Слуйким.

Нилов же в своем телеграм-канале написал, что в партии теперь «диалог и с депутатами, и с активистами больше напоминает диалог прораба со строителями-мигрантами», а «принципиальных людей с собственной позицией просто выкидывают за борт», если они активны и «осмеливаются не соглашаться с „генеральной линией“».

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЛДПР Отставка Ярослав Нилов
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Комментарии
2
Гость
47 минут
честный человек будет радоваться сейчас только безпартийный показатель качества
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