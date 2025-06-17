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Политика Взрывы в Израиле и Иране — всё хуже. Трамп призвал всех жителей Тегерана бежать из него

Взрывы в Израиле и Иране — всё хуже. Трамп призвал всех жителей Тегерана бежать из него

Собрали главное об эскалации

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4 комментария
Ранее мы показывали, как иранские ракеты попали в 50-этажное здание в Тель-Авиве | Источник: ABC News / abcnews.go.comРанее мы показывали, как иранские ракеты попали в 50-этажное здание в Тель-Авиве | Источник: ABC News / abcnews.go.com

Ранее мы показывали, как иранские ракеты попали в 50-этажное здание в Тель-Авиве

Источник:

ABC News / abcnews.go.com

Иран и Израиль продолжают атаковать территории друг друга. Под ударами дронов и ракет с обеих сторон страдают и погибают люди. Главы стран тем временем обмениваются всё более серьезными угрозами. Дональд Трамп срочно улетел с саммита G7, чтобы заняться ситуацией на Ближнем Востоке. Собрали главное о продолжающейся эскалации.

Еще днем весь мир облетели кадры из штаб-квартиры иранского гостелевидения. Она попала под бомбежку во время прямого эфира. Ведущая новостей выжила — уже вечером она снова вышла в эфир.

Источник:

IRIran_official / X.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три цели Израиля в этом конфликте.

«Мы хотим увидеть результат, и это значит три вещи: уничтожение ядерной программы, лишение [Ирана] возможности производить баллистические ракеты и ликвидация оси террора Ирана», — передает ТАСС слова Нетаньяху.

Под «иранской осью террора» (она же «ось зла») в Израиле обычно имеют в виду проиранские военно-политические силы в других странах региона. Это движение «Хезболлах» в Ливане, движение «Ансар Аллах» в Йемене, а также формирования в Ираке и Сирии.

Армия Израиля публикует видео своих атак — к примеру, здесь показано уничтожение грузовиков с оружием. По данным Израиля, в грузовиках находились пусковые установки ракет, которые увозили из Тегерана в попытке спрятать их от ударов

Источник:

IDF / X.com

Иран ранее выдвинул условия, на которых согласился бы прекратить огонь. Главное из них — чтобы Израиль прекратил свои атаки. Однако пока этого не предвидится: Нетаньяху заявил, что народ Израиля «не согласится» на меньшее, чем выполнение перечисленных трех целей.

Ночью Иран снова начал выпускать ракеты по Израилю. Операцию против Израиля в Иране назвали «Правдивое Обещание Три», а эту эскалацию — ее следующей фазой. При этом Иран подчеркивает, что страна только отвечает на атаки Израиля и не хочет конфронтации с другими сторонами.

На этом видео ракеты из Ирана запускают в Израиль

Источник:

IRIran_Military / X.com

Ракеты продолжают пробивать системы ПВО Израиля. На записи ниже — один из прилетов. Израильтяне в городах по всей стране сидят в убежищах, по соцсетям расходятся видео с разрушенными зданиями.

Источник:

IRIran_official / X.com

А на этом видео, по словам очевидцев, удары Израиля по Тегерану. Над городом также работает ПВО. Количество погибших и раненых из-за ударов по городам в обеих странах пока не поддается точному подсчету.

Источник:

IRIran_official / X.com

Трамп сказал, что всем жителям Тегерана необходимо срочно из него уехать.

«Иран должен был подписать „сделку“ [по своей ядерной программе], которую я сказал им подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, у Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!» — написал президент США.

Трамп был на саммите G7 в Канаде — но из-за эскалации на Ближнем Востоке срочно вылетел в США. Известно, что он созвал срочное совещание Совета национальной безопасности. По мнению американских журналистов, призыв к эвакуации из Тегерана должен подтолкнуть Иран к переговорам.

Напомним, эскалация началась с того, что Израиль нанес военный удар по Ирану. Нетаньяху заявил, что это было необходимо, чтобы остановить Иран от получения ядерной бомбы. Мы разбирались, какие последствия могут быть у этого конфликта.

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Василина Берёзкина
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Иран Израиль Трамп Взрывы Ближний Восток
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Комментарии
4
Гость
6 часов
и от того что где-то было хуже чем здесь нам сразу полегчало
Гость
5 часов
Трамп всё больше напоминает какого то клоуна. Америка самосливается из мировой политики.
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