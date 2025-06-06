Страны обмениваются сокрушительными ударами, а переговоры срываются: главное об СВО за неделю

Во время второго раунда переговоров российскую делегацию вновь возглавлял Владимир Мединский Источник: Murad Sezer / Reuters











На этой неделе в Стамбуле состоялись вторые переговоры между Россией и Украиной. Страны обменялись меморандумами по мирному урегулированию конфликта, а также достигли некоторых договорённостей. Несмотря на это украинская армия продолжала массированные атаки на российские регионы и осуществляла подрывы мостов и железнодорожных путей. В одном из таких терактов пострадало более ста человек. В ответ на это российские войска нанесли удар по военным объектам на Украине. Расскажем о том, что произошло в зоне спецоперации, и о политических решениях на этой неделе.

Вторые переговоры в Стамбуле

На этой неделе в Стамбуле вновь встретились делегации РФ и Украины. Второй раунд переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган. Российская делегация приехала на встречу в том же составе, что и 16 мая, во главе с помощником президента Владимиром Мединским.

Вместе с ним представляли Москву замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и замминистра обороны Александр Фомин. Также в состав делегации президент России Владимир Путин включил ряд экспертов: замначальника информации управления Генштаба Александра Зорина, замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елену Подобреевскую, директора Второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктора Шевцова.

Киев в этот раз изменил состав переговорной группы. На встрече присутствовали начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий. Еще в список делегации вошли три новых члена:

Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;

Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ;

Андрей Фомин — начальник отдела международного права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.

Украинскую делегацию вновь возглавил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Как проходили переговоры РФ и Украины в Стамбуле Источник: РБК-Украина / Telegram

Турецкая сторона выступала посредниками в переговорном процессе между странами и оценила эту встречу очень высоко.

«Российская и украинская делегации собрались в Стамбуле под председательством главы нашего МИД Хакана Фидана. И это была действительно великолепная встреча», — поделился впечатлениями президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире турецких новостных каналов.

Также турецкий лидер заявил о желании провести трехстороннюю встречу между президентами России, Украины и США. На этой встрече также активно настаивает и сам Киев, предлагая провести ее уже в этом месяце, 20–30 июня. Но делегации не смогли договориться об этом на прошедших переговорах. А представитель Кремля Дмитрий Песков после вторых переговоров заверил, что это вряд ли возможно.

«В ближайшее время вряд ли, потому что президент Путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне. Поэтому президент Путин поддерживает эти контакты, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены», — сказал Песков.

Кроме того, странам не удалось прийти к общему решению о прекращении огня, на чем изначально настаивала Украина.

В ответ на это российская сторона предложила другой вариант — «конкретно прекращение огня на отдельных участках фронта». По словам главы российской делегации Владимира Мединского, эта мера позволит собрать тела погибших солдат. Это предложение украинские военные обещали рассмотреть в ближайшее время.

Мединский рассказал об итогах второго раунда переговоров в Стамбуле Источник: РИА Новости / Telegram

Странам все-таки удалось договориться о вопросах обмена пленными. Стороны проведут крупнейший обмен пленными по формуле «все на всех» для двух категорий: тяжелобольных и раненых. Кроме того, Россия передаст Украине 6000 тел офицеров.

«Также будут обменяны молодые солдаты, потолок — не менее тысячи», — заявил Мединский после переговоров в Стамбуле.

Помощник президента отметил, что обмены будут проводиться и в будущем на регулярной основе. Для этого Москва и Киев создадут специальную комиссию.

Продолжение переговорного процесса

Москва и Киев нацелены продолжать переговорный процесс. Во время второй встречи в Стамбуле 2 июня РФ и Украина обменялись меморандумами об урегулировании конфликта. В каждом из них страны изложили свое видение, как к этому можно прийти.

Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что российский документ «подробный и проработанный» и предполагает два варианта развития событий. Подробностей о его содержании можно изучить здесь.

Мединский доложил об итогах переговоров Источник: Кремль. Новости / Telegram

Вслед за Москвой Украина передала свой проект меморандума. Иностранные СМИ, рассекретили содержимое украинского документа. По их данным, в меморандуме Киев прописал ключевые принципы переговорного процесса и будущего соглашения между странами. Еще Украина указала в документе требования о прекращении огня и проведении переговоров между президентами двух стран.

Глава украинской делегации Умеров после получения российского меморандума заверил, что у Киева будет неделя на его изучение, а после этого стороны согласуют дальнейшие шаги. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев не намерен продолжать встречи с Москвой в Стамбуле на том уровне, на котором они проходили.

«Российские предложения невыполнимы. Украина готова к встрече лидеров в любое время. Продолжение стамбульских встреч на уровне, который не приводит к решениям, бессмысленно», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.

Замглавы МИД РФ Рябков после этого отметил, что действия Киева направлены на эскалацию, вместе с Европой они делают все для срыва мирного урегулирования.

Взаимные атаки

Еще до начала второго раунда переговоров в Стамбуле, ВСУ продолжали активные атаки по территории РФ. В ночь с 31 мая на 1 июня произошло несколько ЧП на железнодорожных путях. В Брянской области в районе поселка Выгоничи взорвался автомобильный мост, обломки которого рухнули на проезжавший под ним поезд № 86, следовавший из Климова в Москву. В результате ЧП семь человек, включая машиниста, погибли на месте. Пострадали 119 человек, среди них пятеро детей.

Источник: Городские медиа

После этого взрыв прогремел на железнодорожном мосту в Курской области. По нему в это время двигался грузовой поезд, который упал на автомобильную дорогу, проходящую внизу. Из-за этого пострадал машинист. Также днем 1 июня подорвали железнодорожное полотно в Брянской области. К счастью, там обошлось без пострадавших. Все три происшествия Следственный комитет РФ расценил как теракт.

Путин принёс соболезнования семьям погибших в терактах Источник: Кремль. Новости / Telegram

Позднее на одном из участков железнодорожных путей в Воронежской области из-за подрыва остановили движение поездов. К счастью, там никто не пострадал.

Кроме того, была совершена атака на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Примечательно, что Иркутская область впервые попала под удар.

Собрали все, что известно, в одном видео Источник: Городские медиа

Также ВСУ атаковали энергетические объекты в Херсонской и Запорожской области, где без электричества остались 457 населенных пунктов. А в ночь 3 июня дежурные силы ПВО в России уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три БПЛА сбили над Крымом, по два над Курской и Белгородской областями, один над акваторией Азовского моря.

Во время атаки в районе села Доброе Шебекинского округа Белгородской области пострадали двое жителей. Один мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и ноги, а второй — баротравму. Граждан госпитализировали в местную больницу.

В ночь на 6 июня ВСУ вновь совершили атаку на российские регионы, а также устроили новый подрыв на железнодорожных путях. В Минобороны сообщили, что силами ПВО за ночь удалось уничтожить 174 дрона и три ракеты. Три человека в результате атаки БПЛА пострадали в Тульской области. По информации главы региона Дмитрия Миляева, их доставили в больницу.

Реакция российской стороны не заставила себя долго ждать. В ночь на 6 июня российские войска нанесли ответный удар по военным объектам на Украине.

«Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ», — поделились в Telegram-канале Минобороны РФ.