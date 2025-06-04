Зеленский назвал продолжение текущей работы по разрешению конфликта бессмысленной Источник: Zelenskiy c/ Official / Telegram











Киев не намерен продолжать встречи с Москвой в Стамбуле на том уровне, котором они проходили. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Российские предложения невыполнимы. Украина готова к встрече лидеров в любое время. Продолжение стамбульских встреч на уровне, который не приводит к решениям, бессмысленно», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.

Замглавы МИД РФ Рябков отметил, что действия Киева направлены на эскалацию, вместе с Европой они делают все для срыва мирного урегулирования.

«Эти возмутительные преступные действия киевского режима однозначно указывают на эскалацию. Со стороны Киева нет никаких ограничений, как и со стороны спонсоров Киева, включая Великобритании, и я бы также упомянул других европейских „воинов“, которые делают все, чтобы сорвать любую возможность прийти к мирному урегулированию этой ситуации», — сказал замминистра.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа более склонна прислушиваться к аргументам РФ. Диалог идет и будет продолжаться, подчеркнул Рябков.