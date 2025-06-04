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Политика Переговоры России и Украины Зеленский отказался от продолжения встреч с Россией в Стамбуле

Зеленский отказался от продолжения встреч с Россией в Стамбуле

Он счел предложения РФ по мирному урегулированию невыполнимыми

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1 комментарий
Зеленский назвал продолжение текущей работы по разрешению конфликта бессмысленной | Источник: Zelenskiy c/ Official / Telegram Зеленский назвал продолжение текущей работы по разрешению конфликта бессмысленной | Источник: Zelenskiy c/ Official / Telegram

Зеленский назвал продолжение текущей работы по разрешению конфликта бессмысленной

Источник:

Zelenskiy c/ Official / Telegram

Киев не намерен продолжать встречи с Москвой в Стамбуле на том уровне, котором они проходили. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Российские предложения невыполнимы. Украина готова к встрече лидеров в любое время. Продолжение стамбульских встреч на уровне, который не приводит к решениям, бессмысленно», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.

Замглавы МИД РФ Рябков отметил, что действия Киева направлены на эскалацию, вместе с Европой они делают все для срыва мирного урегулирования.

«Эти возмутительные преступные действия киевского режима однозначно указывают на эскалацию. Со стороны Киева нет никаких ограничений, как и со стороны спонсоров Киева, включая Великобритании, и я бы также упомянул других европейских „воинов“, которые делают все, чтобы сорвать любую возможность прийти к мирному урегулированию этой ситуации», — сказал замминистра.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа более склонна прислушиваться к аргументам РФ. Диалог идет и будет продолжаться, подчеркнул Рябков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев взял паузу для изучения российского меморандума. Россия же займется тем же. Одна Киев приложил немало усилий, чтобы сорвать переговоры с РФ в Стамбуле, подчеркнула Захарова. При этом Россия не исключила, что может пойти на компромисс в рамках урегулирования конфликта, но это тема для обсуждения с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
holdfast
7 минут
Зеленский занимается профанацией и очковтирательством.
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