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Политика В руководстве Ярославской области произошли кадровые изменения: кто ушел и пришел

В руководстве Ярославской области произошли кадровые изменения: кто ушел и пришел

Сообщаем подробности

1 847
14 комментариев
В ярославском правительстве появились новые министры | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ ярославском правительстве появились новые министры | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В ярославском правительстве появились новые министры

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 2 июня сообщил о кадровых изменениях в правительстве региона.

Туризм

Управленческую команду покинула и. о. министра туризма Ярославской области Гоар Ватинян. Она занимала пост руководителя с февраля 2025 года. При этом, как отметил губернатор, показала хорошие результаты по привлечению федерального финансирования.

«С Гоар Степановной не прощаемся, ее профессиональные навыки и знания нужны региону», — добавил Михаил Евраев.

Чем будет заниматься Ватинян в дальнейшем, пока не сообщается. Ранее, с лета 2022 года, она возглавляла Центр управления регионом, который собирает и обрабатывает обращения жителей в соцсетях.

«Ярославская область всегда будет занимать особенное место в моем сердце. Благодарю губернатора Ярославской области Михаила Евраева за бесценный опыт, знания и навыки. И хочу сказать спасибо каждому, с кем мне приходилось взаимодействовать в правительстве Ярославской области», — написала Гоар Ватинян на своей странице во «ВКонтакте».

Гоар Ватинян ушла с поста министра туризма | Источник: Михаил Евраев / TelegramГоар Ватинян ушла с поста министра туризма | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Гоар Ватинян ушла с поста министра туризма

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Вместо нее ярославское Министерство туризма возглавит Екатерина Степанова.

«Молодой, энергичный, инициативный руководитель с профильным образованием и опытом, — охарактеризовал ее губернатор Ярославской области. — В новой должности перед министром стоит много задач — высокий турсезон в самом разгаре».

Известно, что до этого более семи лет Степанова работала на управленческих должностях в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Затем пять лет занималась развитием туризма и инфраструктуры в Кировске Мурманской области.

Туризм в Ярославской области будет курировать Екатерина Степанова | Источник: Михаил Евраев / TelegramТуризм в Ярославской области будет курировать Екатерина Степанова | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Туризм в Ярославской области будет курировать Екатерина Степанова

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Цифровое развитие

С поста министра цифрового развития Ярославской области уходит Артем Глахенгаузен. Как сообщили в правительстве, на это у чиновника есть личные причины. При этом он продолжит курировать цифровизацию региона в должности советника губернатора. Решено, что исполнять обязанности министра будет его заместитель.

Напомним, министром цифрового развития Ярославской области Артем Глахенгаузен стал в октябре 2024 года. До этого он занимался предпринимательской деятельностью в Санкт-Петербурге, управлял масштабными проектами, внедрял систему электронного правительства, работал с нейросетями и искусственным интеллектом. До назначения министром он некоторое время был советником по вопросам цифровизации и IT в ярославском правительстве.

Артем Глахенгаузен стал советником | Источник: Михаил Евраев / TelegramАртем Глахенгаузен стал советником | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Артем Глахенгаузен стал советником

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

АПК

С 3 июня официально Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области возглавит Евгений Тихонов. С 2023 года он работал заместителем министра АПК, с января исполнял обязанности руководителя.

Евгений Тихонов официально назначен министром АПК | Источник: Михаил Евраев / TelegramЕвгений Тихонов официально назначен министром АПК | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Евгений Тихонов официально назначен министром АПК

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Напомним, в начале мая губернатор также сообщал о кадровых изменениях, они коснулись управления государственной службы, государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области и регионального Министерства лесного хозяйства и природопользования.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
15
Гость
2 часа
"Управленческую команду покинула и. о. министра туризма Ярославской области Гоар Ватинян. Она занимала пост руководителя с февраля 2025 года." Как долго проработала. Всем только запись нужна в трудовой о новой должности для старта в другом месте, обычнов столичном регионе. Все временщики
Гость
2 часа
Почему-то сразу вспоминается басня Крылова: А вы, друзья, как не садитесь, ...)
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