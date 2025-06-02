В руководстве Ярославской области произошли кадровые изменения: кто ушел и пришел

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 2 июня сообщил о кадровых изменениях в правительстве региона.
Туризм
Управленческую команду покинула и. о. министра туризма Ярославской области Гоар Ватинян. Она занимала пост руководителя с февраля 2025 года. При этом, как отметил губернатор, показала хорошие результаты по привлечению федерального финансирования.
«С Гоар Степановной не прощаемся, ее профессиональные навыки и знания нужны региону», — добавил Михаил Евраев.
Чем будет заниматься Ватинян в дальнейшем, пока не сообщается. Ранее, с лета 2022 года, она возглавляла Центр управления регионом, который собирает и обрабатывает обращения жителей в соцсетях.
«Ярославская область всегда будет занимать особенное место в моем сердце. Благодарю губернатора Ярославской области Михаила Евраева за бесценный опыт, знания и навыки. И хочу сказать спасибо каждому, с кем мне приходилось взаимодействовать в правительстве Ярославской области», — написала Гоар Ватинян на своей странице во «ВКонтакте».
Вместо нее ярославское Министерство туризма возглавит Екатерина Степанова.
«Молодой, энергичный, инициативный руководитель с профильным образованием и опытом, — охарактеризовал ее губернатор Ярославской области. — В новой должности перед министром стоит много задач — высокий турсезон в самом разгаре».
Известно, что до этого более семи лет Степанова работала на управленческих должностях в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Затем пять лет занималась развитием туризма и инфраструктуры в Кировске Мурманской области.
Цифровое развитие
С поста министра цифрового развития Ярославской области уходит Артем Глахенгаузен. Как сообщили в правительстве, на это у чиновника есть личные причины. При этом он продолжит курировать цифровизацию региона в должности советника губернатора. Решено, что исполнять обязанности министра будет его заместитель.
Напомним, министром цифрового развития Ярославской области Артем Глахенгаузен стал в октябре 2024 года. До этого он занимался предпринимательской деятельностью в Санкт-Петербурге, управлял масштабными проектами, внедрял систему электронного правительства, работал с нейросетями и искусственным интеллектом. До назначения министром он некоторое время был советником по вопросам цифровизации и IT в ярославском правительстве.
АПК
С 3 июня официально Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области возглавит Евгений Тихонов. С 2023 года он работал заместителем министра АПК, с января исполнял обязанности руководителя.
Напомним, в начале мая губернатор также сообщал о кадровых изменениях, они коснулись управления государственной службы, государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области и регионального Министерства лесного хозяйства и природопользования.