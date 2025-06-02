В руководстве Ярославской области произошли кадровые изменения: кто ушел и пришел

В ярославском правительстве появились новые министры Источник: Михаил Евраев / Telegram











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 2 июня сообщил о кадровых изменениях в правительстве региона.

Туризм

Управленческую команду покинула и. о. министра туризма Ярославской области Гоар Ватинян. Она занимала пост руководителя с февраля 2025 года. При этом, как отметил губернатор, показала хорошие результаты по привлечению федерального финансирования.

«С Гоар Степановной не прощаемся, ее профессиональные навыки и знания нужны региону», — добавил Михаил Евраев.

Чем будет заниматься Ватинян в дальнейшем, пока не сообщается. Ранее, с лета 2022 года, она возглавляла Центр управления регионом, который собирает и обрабатывает обращения жителей в соцсетях.

«Ярославская область всегда будет занимать особенное место в моем сердце. Благодарю губернатора Ярославской области Михаила Евраева за бесценный опыт, знания и навыки. И хочу сказать спасибо каждому, с кем мне приходилось взаимодействовать в правительстве Ярославской области», — написала Гоар Ватинян на своей странице во «ВКонтакте».

Гоар Ватинян ушла с поста министра туризма Источник: Михаил Евраев / Telegram











Вместо нее ярославское Министерство туризма возглавит Екатерина Степанова.

«Молодой, энергичный, инициативный руководитель с профильным образованием и опытом, — охарактеризовал ее губернатор Ярославской области. — В новой должности перед министром стоит много задач — высокий турсезон в самом разгаре».

Известно, что до этого более семи лет Степанова работала на управленческих должностях в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Затем пять лет занималась развитием туризма и инфраструктуры в Кировске Мурманской области.

Туризм в Ярославской области будет курировать Екатерина Степанова Источник: Михаил Евраев / Telegram











Цифровое развитие

С поста министра цифрового развития Ярославской области уходит Артем Глахенгаузен. Как сообщили в правительстве, на это у чиновника есть личные причины. При этом он продолжит курировать цифровизацию региона в должности советника губернатора. Решено, что исполнять обязанности министра будет его заместитель.

Напомним, министром цифрового развития Ярославской области Артем Глахенгаузен стал в октябре 2024 года. До этого он занимался предпринимательской деятельностью в Санкт-Петербурге, управлял масштабными проектами, внедрял систему электронного правительства, работал с нейросетями и искусственным интеллектом. До назначения министром он некоторое время был советником по вопросам цифровизации и IT в ярославском правительстве.

Артем Глахенгаузен стал советником Источник: Михаил Евраев / Telegram











АПК

С 3 июня официально Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области возглавит Евгений Тихонов. С 2023 года он работал заместителем министра АПК, с января исполнял обязанности руководителя.

Евгений Тихонов официально назначен министром АПК Источник: Михаил Евраев / Telegram









