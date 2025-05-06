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Политика Губернатор Ярославской области объявил о кадровых перестановках в правительстве. Подробности

Губернатор Ярославской области объявил о кадровых перестановках в правительстве. Подробности

Кто за что теперь отвечает

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40 комментариев
Михаил Евраев рассказал о кадровых перестановках | Источник: Михаил Евраев / Telegram, Служба охраны объектов культурного наследия ЯО / Vk.comМихаил Евраев рассказал о кадровых перестановках | Источник: Михаил Евраев / Telegram, Служба охраны объектов культурного наследия ЯО / Vk.com

Михаил Евраев рассказал о кадровых перестановках

Источник:

Михаил Евраев / Telegram, Служба охраны объектов культурного наследия ЯО / Vk.com

5 мая губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о кадровых перестановках в правительстве. Руководство сменилось в управлении государственной службы, государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Кроме того, назначен и. о. министра лесного хозяйства и природопользования.

В этом материале рассказываем подробнее о новых назначениях.

Чиновница из Вологодской области

И. о. руководителя службы назначена Анна Микурова из Вологодской области | Источник: Михаил Евраев / TelegramИ. о. руководителя службы назначена Анна Микурова из Вологодской области | Источник: Михаил Евраев / Telegram

И. о. руководителя службы назначена Анна Микурова из Вологодской области

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Управление государственной службы Ярославской области покидает Юлия Рахманова. Она проработала в службе с февраля 2024 года. И. о. руководителя назначена 40-летняя Анна Микурова.

«Анна Викторовна работала заместителем руководителя, имеет большой опыт в сфере построения эффективной структуры органов власти, который поможет ей выполнить поставленные перед службой задачи», — указал губернатор.

Согласно информации областного правительства, Анна Микурова окончила Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», РАНХиГС по направлению подготовки «государственное и муниципальное управление», Вологодский государственный университет по направлению подготовки «обществоведческие науки». Она занималась административной реформой, реализацией нацпроектов, цифровизацией, а также работала с кадровой политикой.

Еще в 2024 году Анна Микурова работала начальником управления реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей департамента образования Вологодской области.

Из УФАС — в службу охраны памятников

Начальником государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области назначена Светлана Охинцева. С октября 2024 года она работает в должности и. о.

«Руководит службой более года, за это время регион серьезно продвинулся в сфере эффективного распоряжения имуществом и защиты нашего наследия», — отметил Михаил Евраев.

У Светланы два высших образования: педагогическое и юридическое.

Светлана Охинцева возглавила службу охраны объектов культурного наследия Ярославской области | Источник: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО / Vk.comСветлана Охинцева возглавила службу охраны объектов культурного наследия Ярославской области | Источник: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО / Vk.com

Светлана Охинцева возглавила службу охраны объектов культурного наследия Ярославской области

Источник:

Служба охраны объектов культурного наследия ЯО / Vk.com

Ранее Охинцева работала в УФАС по Ярославской области, стаж работы составил более 7 лет. Она начинала как специалист-эксперт отдела контроля закупок, прошла путь до заместителя руководителя службы. С 2023 по 2024 год была замруководителя межрегионального управления федеральной антимонопольной службы по Ярославской и Костромской областям.

Юрист в «лесное» министерство

Кроме того, и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области назначена Наталья Беляева. Она получила образование в Ярославской государственной сельскохозяйственной академии по специальности «бухгалтерский учет и аудит», а также в Международном институте экономики и права по направлению подготовки «юриспруденция».

Наталья Беляева будет исполнять обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | Источник: Михаил Евраев / TelegramНаталья Беляева будет исполнять обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Наталья Беляева будет исполнять обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

«Имеет опыт работы в федеральных органах, органах местного самоуправления, зарекомендовала себя как хороший организатор и управленец. Последнее место работы — заместитель директора департамента социально-экономического развития мэрии города Ярославля», — отметили в правительстве.

1 мая об уходе сообщил министр спорта Ярославской области Денис Салтыков. Он был назначен на пост в октябре 2024 года.

«Как вы уже все знаете, я покинул пост министра спорта Ярославской области. Сегодня я хочу выразить свою искреннюю благодарность каждому из вас за совместную работу, за поддержку и понимание, которые вы всегда оказывали мне. Нужно было время для осознания и понимания происходящего. Это было незабываемое время, которое показало мне новые горизонты, возможности и уровни многозадачности», — написал он в соцсетях.

Исполняющей обязанности министра спорта Ярославской области назначена Татьяна Трубинова.

Татьяна Трубинова ранее работала замминистра спорта | Источник: Татьяна Трубинова / Vk.comТатьяна Трубинова ранее работала замминистра спорта | Источник: Татьяна Трубинова / Vk.com

Татьяна Трубинова ранее работала замминистра спорта

Источник:

Татьяна Трубинова / Vk.com

Ранее она была замначальника отдела спорта регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике, а затем замминистра спорта. Татьяна Трубинова курировала вопросы инфраструктурного и материально-технического развития отрасли, а также федеральные проекты на территории Ярославской области.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Кадровые перестановки Чиновники Правительство Ярославской области
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Комментарии
40
280344857
16 часов
А потому, что у нас губер и мэр временщики, им здесь не жить, поэтому и плевать им на нас , главное выслужиться перед маасквой и получить повышение, а нам выживать или помирать, это уж как у кого получится...
Гость
17 часов
" Начальником государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области назначена Светлана Охинцева. Руководит службой более года, за это время регион серьезно продвинулся в сфере эффективного распоряжения имуществом и защиты нашего наследия», — отметил Михаил Евраев." От обьектов культурного наследия у нас скоро останутся "ножки да рожки."
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