Губернатор Ярославской области объявил о кадровых перестановках в правительстве. Подробности

5 мая губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о кадровых перестановках в правительстве. Руководство сменилось в управлении государственной службы, государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Кроме того, назначен и. о. министра лесного хозяйства и природопользования.
В этом материале рассказываем подробнее о новых назначениях.
Чиновница из Вологодской области
Управление государственной службы Ярославской области покидает Юлия Рахманова. Она проработала в службе с февраля 2024 года. И. о. руководителя назначена 40-летняя Анна Микурова.
«Анна Викторовна работала заместителем руководителя, имеет большой опыт в сфере построения эффективной структуры органов власти, который поможет ей выполнить поставленные перед службой задачи», — указал губернатор.
Согласно информации областного правительства, Анна Микурова окончила Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», РАНХиГС по направлению подготовки «государственное и муниципальное управление», Вологодский государственный университет по направлению подготовки «обществоведческие науки». Она занималась административной реформой, реализацией нацпроектов, цифровизацией, а также работала с кадровой политикой.
Еще в 2024 году Анна Микурова работала начальником управления реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей департамента образования Вологодской области.
Из УФАС — в службу охраны памятников
Начальником государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области назначена Светлана Охинцева. С октября 2024 года она работает в должности и. о.
«Руководит службой более года, за это время регион серьезно продвинулся в сфере эффективного распоряжения имуществом и защиты нашего наследия», — отметил Михаил Евраев.
У Светланы два высших образования: педагогическое и юридическое.
Ранее Охинцева работала в УФАС по Ярославской области, стаж работы составил более 7 лет. Она начинала как специалист-эксперт отдела контроля закупок, прошла путь до заместителя руководителя службы. С 2023 по 2024 год была замруководителя межрегионального управления федеральной антимонопольной службы по Ярославской и Костромской областям.
Юрист в «лесное» министерство
Кроме того, и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области назначена Наталья Беляева. Она получила образование в Ярославской государственной сельскохозяйственной академии по специальности «бухгалтерский учет и аудит», а также в Международном институте экономики и права по направлению подготовки «юриспруденция».
«Имеет опыт работы в федеральных органах, органах местного самоуправления, зарекомендовала себя как хороший организатор и управленец. Последнее место работы — заместитель директора департамента социально-экономического развития мэрии города Ярославля», — отметили в правительстве.
1 мая об уходе сообщил министр спорта Ярославской области Денис Салтыков. Он был назначен на пост в октябре 2024 года.
«Как вы уже все знаете, я покинул пост министра спорта Ярославской области. Сегодня я хочу выразить свою искреннюю благодарность каждому из вас за совместную работу, за поддержку и понимание, которые вы всегда оказывали мне. Нужно было время для осознания и понимания происходящего. Это было незабываемое время, которое показало мне новые горизонты, возможности и уровни многозадачности», — написал он в соцсетях.
Исполняющей обязанности министра спорта Ярославской области назначена Татьяна Трубинова.
Ранее она была замначальника отдела спорта регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике, а затем замминистра спорта. Татьяна Трубинова курировала вопросы инфраструктурного и материально-технического развития отрасли, а также федеральные проекты на территории Ярославской области.