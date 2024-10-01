В ярославском правительстве произошли кадровые перестановки. Кто за что теперь отвечает

О перестановках в областном правительстве сообщил губернатор 1 октября Источник: Денис Салтыков / Vk.com, правительство Ярославской области / T.me











В правительстве Ярославской области грядут кадровые и структурные изменения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 1 октября.

Нововведения коснутся Министерства цифрового развития, а также двух новых министерств: спорта и молодежной политики.

Бизнесмен из Петербурга

Предприниматель из Санкт-Петербурга Артем Глахенгаузен назначен исполняющим обязанности министра цифрового развития. До этого он работал советником.

— Артем Борисович более 20 лет работает в сфере цифровых технологий, управлял масштабными проектами, внедрял систему электронного правительства, работал с нейросетями и искусственным интеллектом. За время работы советником по вопросам цифровизации и IT успел изучить прошлые практики региона и готов к выполнению новых задач, — говорится в посте губернатора.

Новый глава Министерства цифрового развития — Артем Глахенгаузен Источник: правительство Ярославской области / T.me











38-летний Артем Глахенгаузен приехал в Ярославль из Санкт-Пеербурга. Ранее он занимал должность советника президента «Новой формации» по цифровым проектам. Также был генеральный диктор компании «Глассен-Айти», которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Однако в 2017 году он оставил бизнес, продав его.

Ранее с поста министра цифрового развития Ярославской области ушел Александр Королев. Как объяснили в правительстве, он перешел на новую должность в другом регионе.

Спортивный менеджер из Подмосковья

Изменения также коснулись структуры правительства Ярославской области. С 1 октября в регионе появились два новых министерства — спорта и молодежной политики.

— Необходимость разделения назрела давно. Ярославская область в лидерах страны по работе с молодежью. Впереди — реализация новых проектов и создание условий для самореализации молодежи, — добавили в правительстве Ярославской области.

Денис Салтыков приехал в Ярославскую область из Подмосковья Источник: Денис Салтыков / Vk.com











Министром спорта Ярославской области стал Денис Салтыков. Ему 42 года. Приехал к нам в регион из Подмосковья. Там Салтыков занимал пост начальника организационного управления министерства физической культуры и спорта Московской области. Получил образование в Российском государственном университете физической культуры по специальности «физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)». В 2019 году прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС при президенте РФ по направлению спортивный менеджмент.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Салтыков также был руководителем «Дирекции по организации и проведению спортивных мероприятий» в Химках и автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс» в Красногорске. С октября 2023 года по март 2024 года исполнял обязанности министра спорта и молодежной политики Ярославской области.

С 25 марта 2024 года он назначен на должность министра спорта и молодежной политики. С 1 октября Денис Салтыков будет возглавлять Министерство спорта Ярославской области.

Психолог из Рыбинска

Ольга Станишевская станет главой Министерства молодежной политики Источник: правительство Ярославской области / T.me











Министерство молодежной политики возглавила Ольга Станишевская. Ранее она занимала должность заместителя департамента спорта Ярославля, занималась курированием работы с молодежью.