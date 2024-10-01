В ярославском правительстве произошли кадровые перестановки. Кто за что теперь отвечает

В правительстве Ярославской области грядут кадровые и структурные изменения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 1 октября.
Нововведения коснутся Министерства цифрового развития, а также двух новых министерств: спорта и молодежной политики.
Бизнесмен из Петербурга
Предприниматель из Санкт-Петербурга Артем Глахенгаузен назначен исполняющим обязанности министра цифрового развития. До этого он работал советником.
— Артем Борисович более 20 лет работает в сфере цифровых технологий, управлял масштабными проектами, внедрял систему электронного правительства, работал с нейросетями и искусственным интеллектом. За время работы советником по вопросам цифровизации и IT успел изучить прошлые практики региона и готов к выполнению новых задач, — говорится в посте губернатора.
38-летний Артем Глахенгаузен приехал в Ярославль из Санкт-Пеербурга. Ранее он занимал должность советника президента «Новой формации» по цифровым проектам. Также был генеральный диктор компании «Глассен-Айти», которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Однако в 2017 году он оставил бизнес, продав его.
Ранее с поста министра цифрового развития Ярославской области ушел Александр Королев. Как объяснили в правительстве, он перешел на новую должность в другом регионе.
Спортивный менеджер из Подмосковья
Изменения также коснулись структуры правительства Ярославской области. С 1 октября в регионе появились два новых министерства — спорта и молодежной политики.
— Необходимость разделения назрела давно. Ярославская область в лидерах страны по работе с молодежью. Впереди — реализация новых проектов и создание условий для самореализации молодежи, — добавили в правительстве Ярославской области.
Министром спорта Ярославской области стал Денис Салтыков. Ему 42 года. Приехал к нам в регион из Подмосковья. Там Салтыков занимал пост начальника организационного управления министерства физической культуры и спорта Московской области. Получил образование в Российском государственном университете физической культуры по специальности «физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)». В 2019 году прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС при президенте РФ по направлению спортивный менеджмент.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Салтыков также был руководителем «Дирекции по организации и проведению спортивных мероприятий» в Химках и автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс» в Красногорске. С октября 2023 года по март 2024 года исполнял обязанности министра спорта и молодежной политики Ярославской области.
С 25 марта 2024 года он назначен на должность министра спорта и молодежной политики. С 1 октября Денис Салтыков будет возглавлять Министерство спорта Ярославской области.
Психолог из Рыбинска
Министерство молодежной политики возглавила Ольга Станишевская. Ранее она занимала должность заместителя департамента спорта Ярославля, занималась курированием работы с молодежью.
Ольга Станишевская выросла в Рыбинске Ярославской области. Там окончила школу № 30 и поступила в Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова. В 2002 году окончила факультет психологии. В разные годы Ольга работала в областном молодежном информационном центре и во «Дворце молодежи», где занимала пост заместителя руководителя. С 2020 по 2023 годы возглавляла отдел службы социальной поддержки Ярославской области.