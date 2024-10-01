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Политика В ярославском правительстве произошли кадровые перестановки. Кто за что теперь отвечает

В ярославском правительстве произошли кадровые перестановки. Кто за что теперь отвечает

О нововведениях сообщил губернатор Михаил Евраев

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О перестановках в областном правительстве сообщил губернатор 1 октября

В правительстве Ярославской области грядут кадровые и структурные изменения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 1 октября.

Нововведения коснутся Министерства цифрового развития, а также двух новых министерств: спорта и молодежной политики.

Бизнесмен из Петербурга

Предприниматель из Санкт-Петербурга Артем Глахенгаузен назначен исполняющим обязанности министра цифрового развития. До этого он работал советником.

— Артем Борисович более 20 лет работает в сфере цифровых технологий, управлял масштабными проектами, внедрял систему электронного правительства, работал с нейросетями и искусственным интеллектом. За время работы советником по вопросам цифровизации и IT успел изучить прошлые практики региона и готов к выполнению новых задач,  — говорится в посте губернатора.

Новый глава Министерства цифрового развития — Артем Глахенгаузен

38-летний Артем Глахенгаузен приехал в Ярославль из Санкт-Пеербурга. Ранее он занимал должность советника президента «Новой формации» по цифровым проектам. Также был генеральный диктор компании «Глассен-Айти», которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Однако в 2017 году он оставил бизнес, продав его.

Ранее с поста министра цифрового развития Ярославской области ушел Александр Королев. Как объяснили в правительстве, он перешел на новую должность в другом регионе.

Спортивный менеджер из Подмосковья

Изменения также коснулись структуры правительства Ярославской области. С 1 октября в регионе появились два новых министерства — спорта и молодежной политики.

— Необходимость разделения назрела давно. Ярославская область в лидерах страны по работе с молодежью. Впереди — реализация новых проектов и создание условий для самореализации молодежи, — добавили в правительстве Ярославской области.

Денис Салтыков приехал в Ярославскую область из Подмосковья

Министром спорта Ярославской области стал Денис Салтыков. Ему 42 года. Приехал к нам в регион из Подмосковья. Там Салтыков занимал пост начальника организационного управления министерства физической культуры и спорта Московской области. Получил образование в Российском государственном университете физической культуры по специальности «физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)». В 2019 году прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС при президенте РФ по направлению спортивный менеджмент.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Салтыков также был руководителем «Дирекции по организации и проведению спортивных мероприятий» в Химках и автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс» в Красногорске. С октября 2023 года по март 2024 года исполнял обязанности министра спорта и молодежной политики Ярославской области.

С 25 марта 2024 года он назначен на должность министра спорта и молодежной политики. С 1 октября Денис Салтыков будет возглавлять Министерство спорта Ярославской области.

Психолог из Рыбинска

Ольга Станишевская станет главой Министерства молодежной политики

Министерство молодежной политики возглавила Ольга Станишевская. Ранее она занимала должность заместителя департамента спорта Ярославля, занималась курированием работы с молодежью.

Ольга Станишевская выросла в Рыбинске Ярославской области. Там окончила школу № 30 и поступила в Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова. В 2002 году окончила факультет психологии. В разные годы Ольга работала в областном молодежном информационном центре и во «Дворце молодежи», где занимала пост заместителя руководителя. С 2020 по 2023 годы возглавляла отдел службы социальной поддержки Ярославской области.

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Комментарии
1
Гость
1 минута
я против участия не ярославецев в управлении областью!!!! Чужих не надо, мы сами лучше сделаем для себя Ярославец
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