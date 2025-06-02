Лавров обсудил с США подрывы на ж/д путях. Главное об этом и скорых переговорах

Телефонный разговор прошел в ночь на 2 июня Источник: Марина Молдавская / E1.RU











Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, во время которого обсудили предстоящие переговоры с Украиной и подрывы на железных дорогах в России.

«Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня», — сообщили в пресс-службе МИД России.

Во время разговора Лавров подчеркнул, что компетентные органы проведут тщательное расследование и в ближайшее время опубликуют результаты.

«Лавров и Рубио также обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле», — добавили в МИД.

Встреча делегаций России и Украины пройдет 2 июня. Украинская делегация подтвердила свое участие в переговорах, а представители РФ уже прилетели в Стамбул. По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, состав делегации останется прежним: главой останется помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним представят Москву замминистра иностранных дел России Михаил Глызин и замминистра обороны Александр Фомин.