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Политика Спецоперация на Украине Лавров обсудил с США подрывы на ж/д путях. Главное об этом и скорых переговорах

Лавров обсудил с США подрывы на ж/д путях. Главное об этом и скорых переговорах

Российская сторона пообещала провести тщательное расследование

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Телефонный разговор прошел в ночь на 2 июня | Источник: Марина Молдавская / E1.RUТелефонный разговор прошел в ночь на 2 июня | Источник: Марина Молдавская / E1.RU

Телефонный разговор прошел в ночь на 2 июня

Источник:
Марина Молдавская / E1.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, во время которого обсудили предстоящие переговоры с Украиной и подрывы на железных дорогах в России.

«Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня», — сообщили в пресс-службе МИД России.

Во время разговора Лавров подчеркнул, что компетентные органы проведут тщательное расследование и в ближайшее время опубликуют результаты.

«Лавров и Рубио также обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле», — добавили в МИД.

Встреча делегаций России и Украины пройдет 2 июня. Украинская делегация подтвердила свое участие в переговорах, а представители РФ уже прилетели в Стамбул. По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, состав делегации останется прежним: главой останется помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним представят Москву замминистра иностранных дел России Михаил Глызин и замминистра обороны Александр Фомин.

Также стал известен текст украинского меморандума о мирном урегулировании. Ознакомиться с полным содержанием документа можно в нашем материале.

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Гость
11 часов
Наябедничал?
Гость
9 часов
Поплакал в жилетку?
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