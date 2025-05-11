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Политика Спецоперация на Украине Украина нарушила майское перемирие 14 тысяч раз после просьбы о прекращении огня на месяц

Украина нарушила майское перемирие 14 тысяч раз после просьбы о прекращении огня на месяц

Они наносили удары не только с помощью дронов

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3 комментария
Россия соблюдала условия перемирия в честь годовщины Победы | Источник: Минобороны России / Telegram Россия соблюдала условия перемирия в честь годовщины Победы | Источник: Минобороны России / Telegram

Россия соблюдала условия перемирия в честь годовщины Победы

Источник:

Минобороны России / Telegram

Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня во время перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Несмотря на объявление режима прекращения огня, украинские вооруженные формирования продолжали ведение боевых действий против российских войск. Всего зафиксировано 14 043 нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, ВСУ 4011 раз обстреляли позиции российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов. Также они применяли реактивные системы залпового огня. Кроме того, украинская армия осуществила 9918 ударов и сбросов боеприпасов с дронов.

Украинские подразделения пять раз попытались прорваться через границу РФ в Курской и Белгородской областях. Российские военные отреагировали зеркально. После завершения режима прекращения огня РФ возобновила спецоперацию.

Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие в дни 80-летия Победы. Оно началось в 00:00 мск с 7 на 8 мая и продлилось до 00:00 мск с 10 на 11 мая. 

Украинский лидер Владимир Зеленский не поддержал эту инициативу. Он заявил, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые решили приехать на парад в Москве. Зеленский также намекнул на возможные диверсии со стороны Украины. По его словам, в Москве якобы «правильно переживают» из-за парада к 80-летию Победы. Он призвал к более длительному прекращению огня.

Путин объяснял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие или передышка для перевооружения и продолжения боевых действий, а долгосрочный мир. Как пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, важно искоренить его первопричины.

После окончания перемирия Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без дополнительных условий. Зеленский ответил, что Украина готова пойти навстречу, но только в случае соглашения на прекращение огня на 30 дней начиная с 12 мая.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Нарушения Прекращение огня Минобороны Перемирие
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Комментарии
3
Гость
22 минуты
Термин украинец, однокоренные слова должны кануть в лету. Исчезнуть с карты и лексикона. Как исчезла сибирская язва.
Гость
37 минут
Украина не могла нарушить, поскольку на шашлычное перемирье не соглашалась
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