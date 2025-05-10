На Украине назвали дату, когда готовы сложить оружие

Украина хочет прекратить огонь Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Киев и его союзники готовы к прекращению огня на 30 дней или дольше уже с понедельника, 12 мая. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига после встречи с европейскими партнерами, известными как «коалиция желающих».

«Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника», — написал Сибига. После этого, по его словам, участники встречи провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвященный мирному урегулированию украинского конфликта.

Для обсуждения этого решения в Киев прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новый федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и глава правительства Польши Дональд Туск.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие или передышка для перевооружения и продолжения боевых действий, а долгосрочный мир. Как пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, важно искоренить его первопричины.

Путин объявлял временное перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлилось с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая.

Украинский лидер Владимир Зеленский не поддержал эту инициативу и призвал прекратить боевые действия как минимум на месяц. Он заявил, что не может гарантировать безопасность мировым лидерам, которые решили приехать на парад в Москве. Зеленский также намекнул на возможные диверсии со стороны Украины. Он заявлял, что в Москве якобы «правильно переживают» из-за парада к 80-летию Победы.