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Политика Спецоперация на Украине На Украине назвали дату, когда готовы сложить оружие

На Украине назвали дату, когда готовы сложить оружие

О своем решении Киев доложил Трампу

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1 комментарий
Украина хочет прекратить огонь | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Украина хочет прекратить огонь | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Украина хочет прекратить огонь

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Киев и его союзники готовы к прекращению огня на 30 дней или дольше уже с понедельника, 12 мая. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига после встречи с европейскими партнерами, известными как «коалиция желающих».

«Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника», — написал Сибига. После этого, по его словам, участники встречи провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвященный мирному урегулированию украинского конфликта. 

Для обсуждения этого решения в Киев прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новый федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и глава правительства Польши Дональд Туск.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие или передышка для перевооружения и продолжения боевых действий, а долгосрочный мир. Как пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, важно искоренить его первопричины.

Путин объявлял временное перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлилось с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая. 

Украинский лидер Владимир Зеленский не поддержал эту инициативу и призвал прекратить боевые действия как минимум на месяц. Он заявил, что не может гарантировать безопасность мировым лидерам, которые решили приехать на парад в Москве. Зеленский также намекнул на возможные диверсии со стороны Украины. Он заявлял, что в Москве якобы «правильно переживают» из-за парада к 80-летию Победы.

По данным Минобороны, украинская сторона нарушила режим прекращения огня 9318 раз. ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через госграницу РФ в Курской и Белгородской областях.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Перемирие на Украине Прекращение огня Дональд Трамп
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Комментарии
1
Гость
1 час
сначала россия должна набраться мужества, сложить оружие и вывесить белый флаг
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