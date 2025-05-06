Кадыров захотел уйти с поста главы Чечни

Кадыров прокомментировал слухи об уходе из власти Источник: Kadyrov_95 / Telegram











Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что просит, чтобы его освободили от должности. Так он ответил на вопрос журналистов о слухах о его отставке.

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое-разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. <…> Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — цитирует Кадырова ИА «Чечня Сегодня». Он добавил, что надеется, что его просьбу удовлетворят.

Кадыров рассказал, каким видит будущего преемника. По его мнению, следующий глава Чечни будет иметь собственное видение и предлагать новые инициативы по развитию региона.

Он уже рассуждал о том, чтобы покинуть пост. В 2022 году Кадыров говорил, что постарается «вовремя уйти».