Кадыров захотел уйти с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что просит, чтобы его освободили от должности. Так он ответил на вопрос журналистов о слухах о его отставке.
«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое-разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. <…> Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — цитирует Кадырова ИА «Чечня Сегодня». Он добавил, что надеется, что его просьбу удовлетворят.
Кадыров рассказал, каким видит будущего преемника. По его мнению, следующий глава Чечни будет иметь собственное видение и предлагать новые инициативы по развитию региона.
Он уже рассуждал о том, чтобы покинуть пост. В 2022 году Кадыров говорил, что постарается «вовремя уйти».
Ранее о возможном преемнике также высказался президент России Владимир Путин. Он признался, что часто думает над этим вопросом. В интервью для документального фильма Павла Зарубина и Саиды Медведевой «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» глава государства отметил, что должно появиться несколько человек, которые заслужат доверие граждан, чтобы у народа был выбор.