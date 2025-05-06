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Политика Кадыров захотел уйти с поста главы Чечни

Кадыров захотел уйти с поста главы Чечни

Он ждет новых инициатив от преемника

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21 комментарий
Кадыров прокомментировал слухи об уходе из власти | Источник: Kadyrov_95 / TelegramКадыров прокомментировал слухи об уходе из власти | Источник: Kadyrov_95 / Telegram

Кадыров прокомментировал слухи об уходе из власти

Источник:

Kadyrov_95 / Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что просит, чтобы его освободили от должности. Так он ответил на вопрос журналистов о слухах о его отставке. 

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое-разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. <…> Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — цитирует Кадырова ИА «Чечня Сегодня». Он добавил, что надеется, что его просьбу удовлетворят. 

Кадыров рассказал, каким видит будущего преемника. По его мнению, следующий глава Чечни будет иметь собственное видение и предлагать новые инициативы по развитию региона.

Он уже рассуждал о том, чтобы покинуть пост. В 2022 году Кадыров говорил, что постарается «вовремя уйти».

Ранее о возможном преемнике также высказался президент России Владимир Путин. Он признался, что часто думает над этим вопросом. В интервью для документального фильма Павла Зарубина и Саиды Медведевой «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» глава государства отметил, что должно появиться несколько человек, которые заслужат доверие граждан, чтобы у народа был выбор.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Рамзан Кадыров Чечня Отставка
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Комментарии
21
Гость
14 часов
О каких преемниках они говорят, мы же вроде бы как в "демократическом" обществе живем, а не при царизме, где преемниками становились сыновья, или дочери царя.
Гость
14 часов
Апти будет
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