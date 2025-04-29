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Политика Спецоперация на Украине Зеленский отверг перемирие на СВО, объявленное Путиным в честь Дня Победы

Зеленский отверг перемирие на СВО, объявленное Путиным в честь Дня Победы

Президента Украины не устроил его срок

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Украинский лидер не согласился с Путиным | Источник: Владимир Зеленский / TelegramУкраинский лидер не согласился с Путиным | Источник: Владимир Зеленский / Telegram

Украинский лидер не согласился с Путиным

Источник:

Владимир Зеленский / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина о временном перемирии в зоне СВО в дни 80-летия Победы. Российский лидер объявил прекращение огня с 00:00 (мск) с 7 на 8 мая до 00:00 (мск) с 10 на 11 мая.

Однако Зеленского это не устроило — он требует более длительного перемирия. Президент Украины призвал прекратить огонь, как минимум, сразу на месяц.

В пресс-службе Кремля ранее заявили, что перемирие в дни 80-летия Победы объявляется из гуманных соображений, и Украине стоит последовать этому примеру. В противном случае Россия будет вынуждена дать «адекватный и эффективный ответ».

«Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», — отметили в Кремле.

В марте Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сделал ряд важных заявлений о мире с Украиной: в частности, он выразил опасения, что Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

Прошлое кратковременное перемирие прошло на Пасху. О его начале Путин объявил 19 апреля. Несмотря на согласие обеих сторон соблюдать режим прекращения огня, Украина нарушила договоренности 4900 раз. После окончания перемирия в 00:00 (мск) проведение спецоперации продолжилось. Подошло к концу частичное перемирие, по которому страны договорились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Мы собирали его итоги и планы на будущее.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Путин Зеленский Перемирие Прекращение огня День Победы
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