Зеленский отверг перемирие на СВО, объявленное Путиным в честь Дня Победы

Украинский лидер не согласился с Путиным Источник: Владимир Зеленский / Telegram











Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина о временном перемирии в зоне СВО в дни 80-летия Победы. Российский лидер объявил прекращение огня с 00:00 (мск) с 7 на 8 мая до 00:00 (мск) с 10 на 11 мая.

Однако Зеленского это не устроило — он требует более длительного перемирия. Президент Украины призвал прекратить огонь, как минимум, сразу на месяц.

В пресс-службе Кремля ранее заявили, что перемирие в дни 80-летия Победы объявляется из гуманных соображений, и Украине стоит последовать этому примеру. В противном случае Россия будет вынуждена дать «адекватный и эффективный ответ».

«Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», — отметили в Кремле.

В марте Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сделал ряд важных заявлений о мире с Украиной: в частности, он выразил опасения, что Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.