В США назвали следующую дату переговоров с Россией — что будут обсуждать на встрече

Делегацию возглавят Майк Уолтц и Марко Рубио Источник: Rod Lamkey, Jr. / AP Photo











Делегации Вашингтона и Москвы встретятся в Саудовской Аравии в воскресенье, 23 марта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News. Они будут обсуждать детали прекращения огня на Украине.

«Мы обсудили ключевые условия для достижения этой цели. Всё прошло очень позитивно. С воскресенья в Джидде мы начнем прорабатывать детали, а затем перейдем к полному прекращению огня», — сказал Уиткофф.

Обсуждаться будут не только удары по энергетическим объектам, но и по инфраструктуре в целом, включая атаки в акватории Черного моря. До недавнего времени у сторон не было согласия по этим вопросам, отметил Уиткофф. Делегацию США возглавят помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. От президента Украины Владимира Зеленского же ждут поддержки достигнутых договоренностей.

Спецпосланник оказался очень доволен результатами общения президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

«Я считаю, произошли некоторые прорывы. Я хотел бы отметить роль президента РФ Владимира Путина в том, что он сделал сегодня во время звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения», — подчеркнул политик.