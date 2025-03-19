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Политика Переговоры России и США В США назвали следующую дату переговоров с Россией — что будут обсуждать на встрече

В США назвали следующую дату переговоров с Россией — что будут обсуждать на встрече

Американская сторона ждет поддержки Зеленского

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Делегацию возглавят Майк Уолтц и Марко Рубио | Источник: Rod Lamkey, Jr. / AP PhotoДелегацию возглавят Майк Уолтц и Марко Рубио | Источник: Rod Lamkey, Jr. / AP Photo

Делегацию возглавят Майк Уолтц и Марко Рубио

Источник:

Делегации Вашингтона и Москвы встретятся в Саудовской Аравии в воскресенье, 23 марта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News. Они будут обсуждать детали прекращения огня на Украине.

«Мы обсудили ключевые условия для достижения этой цели. Всё прошло очень позитивно. С воскресенья в Джидде мы начнем прорабатывать детали, а затем перейдем к полному прекращению огня», — сказал Уиткофф.

Обсуждаться будут не только удары по энергетическим объектам, но и по инфраструктуре в целом, включая атаки в акватории Черного моря. До недавнего времени у сторон не было согласия по этим вопросам, отметил Уиткофф. Делегацию США возглавят помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. От президента Украины Владимира Зеленского же ждут поддержки достигнутых договоренностей.

Спецпосланник оказался очень доволен результатами общения президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

«Я считаю, произошли некоторые прорывы. Я хотел бы отметить роль президента РФ Владимира Путина в том, что он сделал сегодня во время звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения», — подчеркнул политик.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. Это уже вторая беседа президентов за последние полтора месяца. Владимир Путин поддержал идею об отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Обо всех условиях России для мирного урегулирования конфликта можно почитать в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Стив Уиткофф Переговоры Прекращение огня Условия мира
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