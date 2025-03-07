Дональд Трамп дал пресс-конференцию в Белом доме: он много говорил об окончании СВО. Главное

Трамп сделал завершение конфликта одним из своих предвыборных обещаний Источник: The White House











Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в Овальном кабинете. Американский лидер говорил об отношениях с Россией и украинском конфликте. Мы собрали главные заявления Трампа в этом материале.

США легче взаимодействовать с Россией, чем с Украиной

Трампу задали вопрос о том, доверяет ли он Путину, когда тот говорит о готовности к урегулированию конфликта с Украиной. Американский лидер ответил на вопрос положительно.

— Я верю ему. Думаю, мы хорошо взаимодействуем с Россией, — заявил Трамп. — Мне сложнее иметь дело с Украиной. А у них нет карт на руках.

Он заявил, что удивлен таким развитием событий.

— В вопросе окончательного урегулирования взаимодействовать с Россией может быть проще, что удивительно, ведь у них на руках все карты.

Россия и Украина настроены на решение конфликта

— Я думаю, обе стороны хотят урегулирования. Я думаю, что мы добьемся урегулирования, — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он заявил, что если бы не был президентом, у конфликта «не было бы никаких шансов» на мирное решение.

Любая страна на месте России наносила бы удары по Украине

Дональд Трамп заявил, что любой на месте РФ наносил бы удары по Украине в условиях приостановки военной помощи со стороны США.

— Думаю, он [Путин] делает то, что делал бы каждый, — сказал американский лидер.

Трамп также отметил, что США полностью прекратят оказание помощи Украине, если Киев не проявит готовности к урегулированию конфликта.

Европа «понятия не имеет», как завершить конфликт

— Они находятся в очень необычном положении. Они не знают, как завершить конфликт. А я думаю, что знаю, как положить ему конец, — отметил Трамп, говоря о европейских странах.

Он сказал, что в последние дни «наблюдал за происходящим в Европе».

— Это может привести к третьей мировой войне, если не будет урегулирования, — заявил Трамп.

На днях Дональд Трамп выступил перед конгрессом. В ходе своей речи он также сделал несколько заявлений об украинском конфликте. Трамп сказал, что планирует «остановить это безумие» и делает всё, чтобы наладить диалог с обеими сторонами.

Лидер США подчеркнул, что уже получил «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине. Он подтвердил, что сейчас США налаживают отношения с Россией.