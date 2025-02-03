Трамп сказал, что в переговорах по Украине достигнут «большой прогресс». Главное, что известно

Трамп неоднократно обещал, что при нем конфликт на Украине закончится Источник: whitehouse / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











Дональд Трамп заявил, что достиг «большого прогресса» в урегулировании конфликта на Украине.

Президент США сказал это при общении с журналистами в Белом доме. Подробнее объяснять, что он имеет в виду, Трамп не стал.

— Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут, — цитирует Трампа РИА Новости.

Также он добавил, что «они должны остановить» этот «нелепый» конфликт. Ранее Трамп уже говорил, что его администрация запланировала переговоры с Россией и Украиной. Трамп рассчитывает на положительный исход этих дипломатических встреч.

Разговоров о мирном соглашении в последние дни становится всё больше. Зеленский накануне тоже сказал, что хочет мирных переговоров. Украинский президент поговорит о них сначала с Трампом, потом с Россией.

Важное условие мира для России недавно озвучил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он уверен, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине нужно опираться на юридические договоренности, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что готов к обсуждению. Но для него важно достичь не кратковременного перемирия, а устранить первопричины кризиса. Он подчеркнул, что открыт к диалогу с Трампом, и, судя по всему, это взаимно.

Новый президент США еще до инаугурации начал заявлять о необходимости прекращения боевых действий и желании пообщаться с Путиным на этот счет. А 22 января в соцсети Truth Social он опубликовал пост, где заявил, что любит русский народ, но Россия должна завершить спецоперацию на Украине в ближайшее время. В противном случае он будет вынужден ужесточить санкционное давление.