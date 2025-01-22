Ростовского экс-губернатора подозревают в махинациях: Генпрокуратура просит лишить его неприкосновенности

Бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева включили в состав комитета Совета Федерации России по делам Севера в ноябре 2024 года Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Генеральная прокуратура РФ обратилась в Совет Федерации с представлением о лишении сенатора Василия Голубева неприкосновенности. По данным источника 161.RU в силовых структурах, представление было направлено «для проведения следственных действий».

Причиной стало расследование, связанное с крупнейшими закупками донского Минтранса, среди которых числится и проект Западная хорда. Собеседник уточнил, что материалы дела, которые получили на руки силовики, стали основанием для лишения неприкосновенности Голубева.

Ранее 161.RU рассказывал, что силовые структуры изучают крупный проект — Западная хорда, который изначально оценивался в 30 миллиардов рублей. С ним же связан интерес и к бывшему главе региона.

Западная хорда, или как еще называют Западный обход Ростова, планировали сделать дублером улицы Малиновского и звеном будущей кольцевой автодороги. Минтранс Ростовской области в 2021 году оценил проект в 30 миллиардов рублей. Начинаться обход должен был на 9-м километре трассы Ростов — Таганрог.

— Следком РФ попросил снять неприкосновенность с Голубева (экс-губернатор Ростовской области, — Прим. ред.) Появился свидетель, который стал давать новые показания, после чего подтвердились факты возможной причастности экс-губернатора к махинациям в крупных проектах, — пояснил собеседник издания. — Вопрос о лишении сенатора неприкосновенности решает генеральная прокуратура России, поэтому следственный комитет РФ направил в надзорное ведомство срочный запрос.

Источник в силовых структурах отметил, что генеральная прокуратура России по запросу главного управления Следкома уже направила представление в Совфед о лишении неприкосновенности бывшего главу Ростовской области Василия Голубева, которого наделили полномочиями сенатора в ноябре 2024 года.

— Сейчас решается вопрос о рассмотрении следственных действий. Представление направлено в рамках Федерального закона № 3 статьи 20 «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Госдумы Федерального собрания РФ». При этом Совет Федераций может отказать, но такого быть не должно, потому что там довольно серьезная ситуация. Вероятнее всего палата даст согласие, — подчеркнул собеседник.

Редакция отправила официальный запрос в генеральную прокуратуру России. Получить официальный комментарий от надзорного ведомства оперативно не удалось. На телефонные звонки официальный представитель Генпрокуратуры по вопросам со СМИ не ответил.

В ноябре прошлого года мы сообщали, что добровольная отставка Василия Голубева может быть связана не только с тем, что он переходит на новую работу. Голубев покинул пост губернатора региона 4 ноября. Сначала он получил мандат депутата в Законодательном собрании Дона, а потом перешел в парламент, где от Ростовской области сменил Ирину Рукавишникову. Она была первым зампредседателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству в Совете Федерации.

Уже в конце ноября 2024 года Василия Голубева включили в состав комитета Совета Федерации России по делам Севера. Губернатор оказался в комитете по собственному желанию — вместе с другим сенатором, Владимиром Якушевым, он подал заявление в комитет по организации парламентской деятельности. Сенаторы единогласно поддержали включение Голубева и Якушева в состав комитета.

Обновлено 11:57 (мск):

Обращение Генеральной прокуратуры с представлением о лишении неприкосновенности сенатора, экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева в комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности не поступало.