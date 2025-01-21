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Политика Трамп призвал Путина к сделке по урегулированию конфликта между Россией и Украиной

Трамп призвал Путина к сделке по урегулированию конфликта между Россией и Украиной

Американский лидер заявил, что Зеленский уже готов к встрече

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6 комментариев

Трамп заявил, что планирует встречу с Путиным в ближайшее время

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Президент США Дональд Трамп выступил с первым заявлением в адрес главы России Владимира Путина по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он считает, что президент РФ должен заключить сделку.

— Знаете, конфликт между Украиной и Россией вообще не должен был начинаться (ранее Трамп обвинял своего предшественника Джо Байдена в начале этого кризиса. — Прим. ред.). Он [Владимир Путин] должен заключить сделку, — сказал он журналистам во время общения в Овальном кабинете.

Политик также указал на то, что с президентом России у него были прекрасные отношения и надеется, что Путин хочет заключить сделку.

— Я надеюсь, что он захочет заключить сделку. Он не может быть в восторге от того, что у него не всё хорошо. Я имею в виду, он упорно трудится, — рассуждал Трамп.

Американский лидер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки, чтобы прекратить конфликт и боевые действия. Трамп вновь подчеркнул, что готов к встрече с Владимиром Путиным и планирует ее уже в ближайшее время.

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете Трампу напомнили о его обещаниях урегулировать конфликт между РФ и Украиной в первый день на посту президента. Политик подытожил, что на этот процесс у него «есть еще полдня», передает BBC News.

Чтобы обсудить процесс урегулирования конфликта, Трампу необходимо встретиться с президентом России Владимиром Путиным и от этой встречи будет зависеть дальнейшая судьба Украины.

Бывший советник республиканца Джон Болтон считает, что Трамп планирует завершить конфликт как можно быстрее и ему всё равно, какими будут условия урегулирования. Он просто хочет, чтобы это закончилось, а для Украины «это плохая новость».

ПО ТЕМЕ
Политика Президент США Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский Переговоры Россия Украина США Спецоперация
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Комментарии
7
Гость
33 минуты
Призвать к переменам может только сам народ когда встанет с колен и начнёт менять свою адову "жизнь"
Гость
41 минута
призывать находящихся в ресентименте и агрессивной мании величия можно до прихода Христа
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