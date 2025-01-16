В России мужчин призовут на военные сборы: кому ждать повестки

Призывникам начнут рассылать повестки Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военные сборы в 2025 году. Указ касается мужчин, пребывающих в запасе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, — гласит документ.

Указ вступает в силу со дня опубликования (16 января). Военные сборы для граждан РФ в запасе — плановое мероприятие. За организацию отвечают правительство РФ и региональные власти.

На основании указа президента мобилизационное управление Минобороны готовит директиву, которая поступает в военкоматы регионов. После этого начинается рассылка повесток.

— Это обычная практика. За неявку по надлежащим образом врученной повестке положен штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Работодатель обязан отпускать сотрудника по повестке военкомата всегда и освобождать его от работы. В период прохождения сборов их участники имеют право подписать контракт, — рассказал юрист Евгений Крылов.