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Политика В России мужчин призовут на военные сборы: кому ждать повестки

В России мужчин призовут на военные сборы: кому ждать повестки

Указ подписал Владимир Путин

95
1 комментарий

Призывникам начнут рассылать повестки

Источник:

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военные сборы в 2025 году. Указ касается мужчин, пребывающих в запасе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, — гласит документ.

Указ вступает в силу со дня опубликования (16 января). Военные сборы для граждан РФ в запасе — плановое мероприятие. За организацию отвечают правительство РФ и региональные власти.

На основании указа президента мобилизационное управление Минобороны готовит директиву, которая поступает в военкоматы регионов. После этого начинается рассылка повесток.

— Это обычная практика. За неявку по надлежащим образом врученной повестке положен штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Работодатель обязан отпускать сотрудника по повестке военкомата всегда и освобождать его от работы. В период прохождения сборов их участники имеют право подписать контракт, — рассказал юрист Евгений Крылов.

Освобождению от военных сборов подлежат мужчины, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья и военнообязанные женщины. Мы подробно рассказывали, кто еще имеет право не проходить такие сборы. Например, в них могут не участвовать отцы троих детей.

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Военные сборы Сборы Путин Владимир Путин Повестки
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Комментарии
2
Гость
6 минут
Z олдаты в бой, в бой! а для тебя родная есть банковская карта именная 💰
Гость
2 минуты
А мы ждем ядерных ударов по городам Украины. Но до сих пор их нет. Очень это странная ситуация.
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