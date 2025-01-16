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Политика «Нужно не только получать, но и отдавать»: новые власти США планируют снять санкции с России

«Нужно не только получать, но и отдавать»: новые власти США планируют снять санкции с России

Вопрос нейтралитета Украины также станет частью переговоров

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2 комментария

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио считает, что отмена санкций может обсуждаться во время переговоров по Украине при наличии надлежащих условий

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Возможность обсуждения нейтрального статуса Украины и смягчения антироссийских санкций станут частью переговорного процесса между Москвой и Киевом. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио считает, что эти темы будут рассмотрены в рамках мирных инициатив.

— Допустим, мы говорим об Украине и необходимости прекратить этот конфликт. Когда мы будем за столом переговоров и, надеюсь, США примут участие в обсуждении этого для мирного урегулирования конфликта, будет нужно не только получать, но и отдавать. Санкции или отмена санкций могут быть частью этого, — сказал Рубио в эфире ABC.

Во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных его кандидатуре, Рубио подчеркнул, что обсуждение санкций или их отмены возможно лишь при наличии надлежащих условий во время переговоров по Украине.

Он также добавил, что в случае подобных конфликтов неизменно требуется идти на уступки, однако сейчас считает преждевременным обсуждать, какими могут быть эти потенциальные уступки для каждой из сторон.

В ходе встречи с представителями Министерства иностранных дел Российской Федерации президент России Владимир Путин, обозначил четыре требования для начала переговоров с Украиной. Среди них — вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, а также отказ Киева от присоединения к НАТО.

По его мнению, Украина должна стать нейтральным государством, не входящим в военные блоки, и отказаться от ядерного оружия. Кроме того, необходимо отменить все санкции, введённые западными странами.

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США Украина НАТО Переговоры спецоперация
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Комментарии
2
Гость
45 минут
Уже не планируют. Вы новости-то вчерашние что ли читаете? Старые власти запретили новым лезть куда не надо.
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