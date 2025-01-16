«Служил вам 50 лет»: Джо Байден попрощался и подвел итоги работы — какое наследие оставил глава США

Шесть месяцев назад Байден заявил, что не планирует переизбираться на второй срок Источник: Kevin Lamarque / REUTERS











Президент США Джо Байден обратился к американцам с последним словом. Это обращение стало пятым, которое президент Байден сделал из Овального кабинета. Американский лидер затронул вопросы внутренней политики и международных отношений, подводя итоги своего президентства. Важные заявления американского лидера — в материале.

— Я отдал вам свои сердце и душу, для меня было честью служить вам более 50 лет, — сказал на прощание президент США.

Полгода назад он объявил, что не станет переизбираться на второй срок. Во время обращения Байден отметил, что для создания сильной страны необходимо объединять усилия, и привел в пример Статую Свободы как символ американских ценностей.

Политик также акцентировал внимание на значимых успехах своей администрации в сфере международных отношений. В частности, он упомянул о заключении исторического соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. По словам Байдена, это стало результатом продолжительных переговоров и усилий его команды.

Глава государства уверен в том, что новая администрация в дальнейшем продолжит его работу. Он подчеркнул важность поддержания стабильности и мира на Ближнем Востоке.

Во время 15-минутной речи Байден ни разу не упомянул российско-американские отношения или Россию. Однако заявил, что на посту президента США сумел укрепить НАТО и «сохранить свободу Украины».

Политик встревожен, что в США формируется «олигархия». Он отметил, что власть и богатство концентрируются в руках немногих, что представляет угрозу для основ американской демократии. Байден беспокоится, что это может привести к ущемлению основных прав и свобод граждан, а также к ограничению возможностей для самореализации каждого человека.

Он призвал американцев продолжать активно участвовать в жизни страны, несмотря на возможные трудности и разочарования. По его мнению, участие в демократических процессах, включая голосование на выборах, является ключевым фактором для поддержания справедливости и равенства в обществе.

Он уверен, что каждый гражданин США имеет право на «честный шанс», а не на гарантированный успех, что является основой американской мечты.

Также президент США отметил, что искусственный интеллект (ИИ) имеет как огромные возможности для прогресса, так и угрозы. Он надеется, что ИИ поможет в решении глобальных проблем, включая борьбу с раком. Однако Байден предостерег от неосторожного использования технологий без соответствующих мер безопасности, которые могут нарушить права человека и конфиденциальность.

В заключении Байден выразил обеспокоенность по поводу ситуации со свободой прессы в США. Он считает, что эта область «находится под угрозой».

— Американцы оказываются погребенными под лавиной дезинформации и недостоверных сведений, что позволяет злоупотреблять властью. Свободная пресса рушится, редакторы исчезают, — сказал Байден.