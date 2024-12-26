«Перемирие — это путь в никуда»: Лавров — про переговоры с Киевом, обстрелы Украины и ситуацию в Сирии

Лавров рассказал, что ждет Россия от переговоров Источник: Марина Молдавская / E1.RU











Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров ответил на самые волнующие вопросы журналистов. Большая часть из них коснулась ситуации на Украине и дальнейшего разрешения конфликта, а также происходящего в Сирии. Расскажем, о чем говорил министр.

Переговоры

Москву не устроят пустые разговоры об урегулировании на Украине, заявил Сергей Лавров.

— Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности РФ и законные интересы безопасности наших соседей, — сказал министр.

Запад пытается выиграть время для Киева Источник: СМОТРИ / Telegram

По его словам, о перемирии говорить нецелесообразно. Глава МИД назвал этот процесс путем в никуда.

Лавров признался, что Франция пыталась выступить стороной, которая приведет к перемирию на Украине. При этом же Париж выступает за поставки оружия и помощь Киеву.

— Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: «Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу». Кстати, без всякой Украины, — отметил глава МИД. Такой подход нарушает западное правило «ни слова об Украине без Украины».

Лавров — о попытке Парижа договориться о перемирии Источник: СМОТРИ / Telegram

Однако Россия готова к диалогу с другими странами, включая Запад. Важно, чтобы они соблюдали баланс интересов и взаимовыгодные договоренности. Пока, по словам министра, это Венгрия и Словакия.

— Другие члены Евросоюза тоже потихонечку начинают проситься на какие-то доверительные разговоры, но в открытую очень мало кто решается, действует палочная дисциплина в Евросоюзе, — заявил Лавров при общении с журналистами.

Российская сторона не отвергает контакты с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу и даже готова консультироваться.

— Я очень надеюсь, что в администрации господина Трампа, включая господина (будущего спецпосланника Штатов по Украине Кита. — Прим. ред.) Келлога, вникнут в первопричины конфликта. Мы готовы всегда к консультациям, — сказал глава МИД.

Боевые действия

Пока переговоры даже не начались, у Лаврова поинтересовались, как Москва выбирает цели для нанесения ударов по Украине. Министр не стал делать из этого тайну: цели — это исключительно объекты военно-промышленного комплекса.

— Мы поражаем те точки, из которых ведется обстрел наших территорий, гражданских объектов, и от которых гибнут мирные граждане. Цели для поражения на территории Украины мы подбираем исходя исключительно из угроз РФ, — объяснил Лавров, подчеркнув, что удары по гражданским объектам — табу для российских военных.

Ситуация в Сирии

Россия будет содействовать честным выборам в Сирии, заверил глава МИД.

— Все ведущие страны подчеркивают необходимость сделать это таким образом, чтобы процесс был инклюзивным, чтобы в нем, в предвыборной кампании и в самих уже выборах, могли участвовать все политические и этноконфессиональные группы сирийского народа, — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что РФ вместе с Турцией, Ираном и рядом арабских стран готова сыграть свою роль в организации выборов и убедиться, что их результаты не вызовут никаких вопросов у остального мира.