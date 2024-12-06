Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону — журналисту из США. Главное об СВО и условиях мира

Россия хотела бы нормальных отношений с США и не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать.

Россия и США официально не воюют, но против Москвы ведется гибридная война.

Россия не хочет ядерной войны с США и делает всё для ее недопущения. Формула «никакой ядерной войны» отвечает жизненным интересам обеих стран, победителей в ней быть не может.

Между РФ и США действуют несколько закрытых каналов, в основном они задействованы для обмена заключенными.

Разговоры политиков США о возможности ограниченных ядерных ударов — приглашение к катастрофе.

Россия будет судить об администрации Трампа по конкретным шагам, но Байден хочет оставить ему тяжелое наследие.