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Политика Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону — журналисту из США. Главное об СВО и условиях мира

Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону — журналисту из США. Главное об СВО и условиях мира

Собрали, что сказал министр иностранных дел

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Ранее журналист взял четырехчасовое интервью у Владимира Путина. Темы разговора были схожи: Лавров, как и Путин, обсуждал политику, СВО и отношения России с США

Источник:

В ночь на 6 декабря Такер Карлсон опубликовал интервью с Сергеем Лавровым.

Чтобы записать его, Карлсон прилетел в Москву — а разговор посчитал крайне важным. После него Карлсон заявил, что Россия и США «ближе к ядерной войне, чем когда-либо в истории».

Собрали главное из интервью. Тезисы приводятся по ТАСС.

Об СВО

  • Позиция РФ законна: никакой НАТО «у нас на пороге».

  • Москва не считает, что решение украинского вопроса — удел лишь РФ и США.

  • Для мира на Украине не должно быть никакого НАТО, военных баз и учений с участием иностранных войск. Украина должна получить внеблоковый статус.

  • Западу придется учитывать реалии на земле для соглашения по Украине.

  • Многие в РФ хотели бы сделать снятие санкций условием соглашения по Украине, но страна их выдержала и стала сильнее.

  • У РФ нет намерения уничтожать украинский народ, это братья и сестры народа России.

О США

  • Россия хотела бы нормальных отношений с США и не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать.

  • Россия и США официально не воюют, но против Москвы ведется гибридная война.

  • Россия не хочет ядерной войны с США и делает всё для ее недопущения. Формула «никакой ядерной войны» отвечает жизненным интересам обеих стран, победителей в ней быть не может.

  • Между РФ и США действуют несколько закрытых каналов, в основном они задействованы для обмена заключенными.

  • Разговоры политиков США о возможности ограниченных ядерных ударов — приглашение к катастрофе.

  • Россия будет судить об администрации Трампа по конкретным шагам, но Байден хочет оставить ему тяжелое наследие.

  • Мяч в контактах РФ с новым президентом США на стороне Трампа. Лавров считает Трампа сильным и дружелюбным, но не пророссийским.

Об оружии

  • Россия рассчитывает, что Запад всерьез воспринял сигнал с применением системы «Орешник». Этот удар показал, что РФ готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться ее «стратегического поражения».

  • Применение «Орешника» было тестовым, канал связи с США по таким запускам работает.

  • На Западе совершают серьезную ошибку, полагая, что красные линии РФ могут сдвигаться.

О других конфликтах

  • Стабилизировать ситуацию в Сирии непросто, это сложная игра, в которую вовлечено много действующих лиц.

  • США «подкармливают» некоторых курдских сепаратистов в Сирии.

  • На Украине происходит трагедия, в то время как в Палестине — катастрофа.

Также Лавров посвятил около десяти минут историческому экскурсу. В нем он объяснил, почему Россия не стала частью Запада. При этом он подчеркнул, что Путин был открыт для сотрудничества с Западом, когда возглавил страну.

Прочитайте, кто такой Такер Карлсон и почему именно с ним соглашаются говорить российские политики. Также Карлсон брал интервью у Павла Дурова: мы пересказывали главное.

ПО ТЕМЕ
Сергей Лавров Такер Карлсон СВО Мир Интервью
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