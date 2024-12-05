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Политика «Всевышний их накажет»: Кадыров обвинил глав СК и МВД России в плохой работе из-за дела против чеченского подростка

«Всевышний их накажет»: Кадыров обвинил глав СК и МВД России в плохой работе из-за дела против чеченского подростка

Глава Чечни считает, что Бастрыкин и Колокольцев «сидят не на своих местах»

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21 комментарий

Кадыров таким образом решил заступиться за чеченского подростка

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил руководителей СК РФ Александра Бастрыкина и МВД РФ Владимира Колокольцева в том, что они плохо выполняют свою работу. С такими нападками Кадыров выступил из-за дела против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева.

Мурдиев попал под уголовное дело после драки в столичном парке «Ходынское поле». Его обвиняют в четырех преступлениях, в том числе хулиганстве с применением насилия группой лиц по сговору. Пока ГСУ СК России по Москве расследует дело, подросток находится под домашним арестом. Сам он утверждает, что заступился за товарища, на которого напал зачинщик драки.

— Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я. Это говорит о том, что те люди, которые сидят наверху, следственные органы во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым, они сидят не на своих местах. <…> Они не выезжают в регионы, не общаются с людьми, сидят в кабинетах. Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном. Всевышний обязательно их накажет, — отреагировал на это дело глава Чечни на своей прямой линии с жителями. Трансляцию вела ВГТРК.

Сейчас Муслиму Мурдиеву грозит до семи лет лишения свободы. Однако Кадыров уверен, что подростка не накажут: «Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится».

Но обвинения в адрес глав СК и МВД России не закончились делом подростка. Кадырову не понравилась и миграционная политика, которую ведут эти ведомства.

— Колокольцев дал команду: забирают, избивают, выгоняют, выдворяют, беспредельничают. Наши братья, которые нам необходимы, нужные наши братья там, и потом говорят, что с нами никто не хочет дружить, общаться там. Не верят нам. Почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не на своих местах, они не выполняют поставленные задачи перед собой и президентом страны достойно, качественно, — высказался Кадыров о проблеме мигрантов.

Ранее глава Чечни призывал Бастрыкина быть аккуратным в высказываниях об исламе и терактах.

ПО ТЕМЕ
Владимир Колокольцев Рамзан Кадыров Александр Бастрыкин Муслим Мурдиев МВД СК
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Комментарии
21
Гость
1 час
Посмели посадить под домашний арест в коттедже бедного чеченского малчика? Дон покажет всем кто хозяин земли русской!
Гость
1 час
Самолёты с валютой и золотом задержались что-ли на пять минут по пути в Золотую Орду?
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