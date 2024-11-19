Возглавлял управдомы, выдвигался в мэры: назначен новый руководитель центральных районов Ярославля

Андрей Самохвалов будет руководить Кировским и Ленинским районами Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, мэрия Ярославля











В Ярославле 18 ноября назначили нового руководителя Кировского и Ленинского районов. Им стал Андрей Самохвалов из Челябинска. Пока он занимает пост первого заместителя главы и лишь исполняет обязанности руководителя. Но в перспективе может стать официальным главой.

— Сегодня начался новый этап моей жизни. Моя работа теперь находится в городе Ярославле, где я назначен первым заместителем главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов. Немного о себе для моих новых друзей. Я уроженец Челябинской области. Имею два высших образования. Последние 10 лет занимал должности руководителей организаций в сфере ЖКХ. Свой опыт работы направлю на благо и развитие центральных районов города Ярославля, — написал Андрей Самохвалов на своей странице во «Вконтакте».

Известно, что Андрею Самохвалову 35 лет. Он родился в поселке Красногорский Челябинской области в семье рабочих. В 2008 году окончил Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум по специальности «программист». С 2008 по 2009 год проходил службу в войсках 12-го Главного управления Министерства обороны РФ, которое отвечает за реализацию военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения вооруженных сил РФ.

В 2016 году окончил Российскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция». Также отучился в Университете мировых цивилизаций, основанном Владимиром Жириновским, по специальности «Политология».

В прошлом был помощником депутата Законодательного собрания Челябинской области и помощником депутата Госдумы, членом молодежной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области, руководителем молодежного движения ЛДПР на Южном Урале. В 2016 году сам баллотировался в Госдуму, а в 2019 году выдвигался от ЛДПР на пост главы Челябинска. Но ни там, ни там не одержал победу.

По данным сервиса «Контур. Фокус», Сергей Самохвалов в Челябинске работал гендиректором в управляющей компании «Инженерный комплекс Западный луч», был директором и участником управляющих компаний «Иницатива», «Центр управления», руководил муниципальным Управлением жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа. С 2012 по 2020 год был зарегистрирован как ИП.