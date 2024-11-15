Протестующие ворвались в администрацию президента: что происходит в Абхазии, где местные взбунтовались против властей, — видео

На улицу вышли толпы недовольных жителей Источник: RESPUBLICA / T.me











В Абхазии опять беспорядки, толпа собралась возле здания парламента по призыву оппозиции. Сегодня там должны были рассматривать вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, но заседание отменили. В итоге начались стычки с силовиками. Люди прорвались к администрации президента с фаерами и забрасывают оцепление яйцами. Протестующие требуют исключить соглашение из повестки

С чего всё началось

Волнения в стране начались еще несколько дней назад. Скандал разгорелся из-за нового закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов на территории Республики Абхазия», регулирующего отношения с российским бизнесом. Парламент республики принял его в окончательном чтении. Документ влияет на реализацию соглашения об инвестдеятельности российских компаний в Абхазии. Оно было подписано 30 октября в Москве и ожидало ратификации абхазскими депутатами 15 ноября.

Многофункциональные комплексы — это здания, включающие нежилые помещения разного назначения, например офисы, торговые, спортивные, выставочные, образовательные и другие помещения, за исключением апартаментов и апарт-отелей. Закон запрещает перевод этих помещений и самих комплексов в жилые здания и наоборот.

Часть оппозиционеров заявляет, что принятие соглашения приведет к разорению местного бизнеса. Другие вовсе утверждают, что проект даст новые гарантии российским инвесторам и приведет к увеличению доли русского населения.

На Совете безопасности рассказали подробности о попытке прорыва в СГБ Источник: ЧП Абхазия / T.me

Несколько человек задержали. В итоге люди вышли на улицы и штурмовали здание госбезопасности, а также перекрывали мосты.

Что происходит на улицах

На этот раз митингующие пошли на более кардинальные действия. Сначала они закидывали территорию яйцами.

Люди забросали парламент яйцами Источник: RESPUBLICA / T.me











Затем протестующие выломали ограждение и зашли на территорию парламента. Их не остановили даже дымовые шашки. Люди просто кидали их обратно в силовиков.

Противостоять митингующим, пуская дым, не удалось Источник: RESPUBLICA / T.me

Также, по данным местных Telegram-каналов, против толпы применили слезоточивый газ. Как утверждает Telegram-канал «Республика», власти никогда не шли на такие шаги в отношении своего народа.

Протестующие ломают забор Источник: RESPUBLICA / T.me

Другая часть толпы направилась к зданию администрации президента. Участники акции протеста протаранили ворота с помощью грузового автомобиля. Затем они полностью окружили комплекс правительственных зданий.

К людям вышли министр внутренних дел Киут Роберт и руководитель Службы государственной безопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия.

Люди скандируют: «Отставка» Источник: RESPUBLICA / T.me

Оппозиция выпустила обращение, где объяснила, что не выступает против России, а за интересы граждан и против политики президента Аслана Бжания, который, по их мнению, «пытался узурпировать ради личной выгоды» природные ресурсы и богатства Абхазии.