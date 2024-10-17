Запрет чайлдфри и налог для бездетных: как в России пытаются поднять рождаемость

Депутаты изо всех сил стараются решить проблему низкой рождаемости Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Рождаемость в России продолжает падать. По данным Минэкономразвития, сейчас суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) в России составляет 1,42. Он рекордно низок: по данным Росстата, для простого воспроизводства населения он должен быть выше и составлять 2,15.

На проблему снижения рождаемости в стране обращал внимание и Владимир Путин. Во время выступления с посланием к Федеральному собранию он отметил, что «молодые люди строят карьеру, налаживают свой быт, а рождение детей откладывают на потом».

Чтобы предотвратить демографическую катастрофу, власти то и дело предлагают самые разные идеи по повышению рождаемости. Среди них — запретить пропаганду чайлдфри, давать молодым матерям допбаллы на ЕГЭ и «делать детей в перерывах на работе».

Наши коллеги из MSK1.RU решил вспомнить самые громкие предложения государства для увеличения рождаемости в стране за последнее время. Публикуем подборку.

Работодателей обяжут следить, сколько детей рожают их сотрудники

В начале сентября в Госдуме предложили установить KPI по рождаемости для работодателей. Начальники должны будут отчитываться о том, сколько детей родилось в коллективе за год, и давать за рождение ребенка дополнительные выплаты. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая в ходе Восточного экономического форума.

По мнению Татьяны Буцкой, сейчас многодетные родители становятся «новой элитой». Чтобы простимулировать россиян к рождению детей, работодатели должны поощрять их за стремление к многодетности.

— Многодетные семьи становятся новой элитой. И даже с точки зрения работодателя всё идет к тому, что лучший кусок, лучшая поддержка будет оказана именно многодетным семьям, — сказала депутат на ВЭФ.

Источник: Кровавая барыня / T.me

Отчитываться по коэффициенту рождаемости должен каждый работодатель, считает Буцкая. Оптимальный «прирост» — +1 ребенок в год от каждого сотрудника детородного возраста.

Депутат уточнила: руководители должны не только контролировать этот показатель, но и стимулировать его рост. Для этого компании могут назначать дополнительные выплаты и нанимать «семейных кураторов», которые будут просвещать коллектив о положенных за рождение детей государственных и корпоративных мерах поддержки. Более того, такие эксперименты уже ведутся.

Запретят пропаганду чайлдфри

25 сентября Госдума начала рассматривать законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. По задумке, он устанавливает штрафы за популяризацию бездетности в интернете, СМИ, кино и рекламе. Однако, как именно будет работать этот закон, пока неизвестно.

Чайлдфри (child-free) называют людей, которые по разным причинам сознательно решили не заводить детей. Это понятие не применяют к тем, кто физически не может иметь детей, не имеет четкой позиции по этому вопросу или планирует стать родителем позже.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (который выступил одним из авторов инициативы) заявил, что штрафы за пропаганду «движения чайлдфри» составят до 400 тысяч рублей для физических лиц и до 5 миллионов рублей для юрлиц.

Наши коллеги из 45.RU попросили прокомментировать инициативу о новом запрете депутата Госдумы Александра Ильтякова. Политик поддержал эту идею и заявил, что пропагандирующих чайлдфри людей и вовсе нужно привлекать к уголовной ответственности.

— Всё это мракобесие, по-другому не назовешь. Если чайлдфри означает «свободный от детей», то поставьте себя на место неродившегося ребенка. Мы хорошо умеем разглагольствовать, призываем к тому, чтобы не рожать детей. А как мы тогда жить будем? Нужно запретить подобные деяния, еще и уголовную статью давать за эти призывы, как за убийство детей. Нужно жестко подходить к этому вопросу. Женщина должна рожать, тема закрыта, — сказал Ильтяков 45.RU.

15 октября комитет Госдумы по информполитике рекомендовал депутатам принять законопроект в первом чтении, сообщило РИА Новости.

Проверят москвичек на фертильность

В сентябре жительницы Москвы стали массово получать направления на сдачу анализа на антимюллеров гормон (АМГ). Обычно его назначают женщинам для оценки фертильности. Приглашения на анализ приходили на порталы Mos.ru и ЕМИАС, рассказали читательницы MSK1.RU.

Антимюллеров гормон (АМГ) — белковый гормон, который вырабатывается репродуктивными органами. Его назначают женщинам, которые планируют беременность или готовятся к процедуре ЭКО. Также анализ могут проводить для диагностики синдрома поликистозных яичников и оценки эффективности лечения рака яичников.

В столичном депздраве объяснили, что рассылка направлений на сдачу анализа входит в новую «уникальную программу в сфере репродуктивного здоровья». С ее помощью женщины в возрасте от 18 до 40 лет могут грамотно подойти к вопросу планирования беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем.

— Москва — большой современный город, где много активных образованных женщин живет полноценной профессиональной жизнью, — процитировало вице-мэра Москвы Анастасию Ракову ведомство. — И многие откладывают рождение ребенка на потом. <…> Организм каждой женщины уникален, и важно знать и понимать конкретно свои возможности. Для этого мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет нигде в мире. В нем смогут принять участие все желающие москвички с 18 до 40 лет. Думаю, москвички уже могли заметить в своих электронных картах направление на анализ крови на гормон АМГ.

По задумке властей, в центрах женского здоровья и в женских консультациях москвички смогут узнать о возможностях организма и бесплатно сдать анализ крови для оценки уровня АМГ. Если он будет снижен, то женщину пригласят на комплекс мероприятий, «чтобы она стала мамой здорового ребенка».

Введут налог на бездетность

В октябре депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв заявил, что в России нужно вернуть налог на бездетность, как это было в Советском Союзе. Однако цель такого налога не в том, чтобы заставить платить тех, кто не хочет иметь ребенка, а в том, чтобы поддержать детей, у которых нет родителей.

— Но я не то что предлагаю — я хотел бы, чтобы это [налог на бездетность] было. Потому что непрофильная тема для меня, наверное. Я просто вспоминаю, как это было. Но я сегодня понимаю, что если ввести налог на бездетность, то можно вполне эти деньги тех, кто не хочет иметь детей, пустить на тех детей, которые сегодня остались без родителей, — сказал депутат в эфире программы «Царьград. Главное».

Налог на бездетность существовал во времена СССР как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Его ввели с ноября 1941 года. Такое налоговое отчисление платили бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. Они должны были отчислять государству 6% от зарплаты. От налога освобождались те, кто по состоянию здоровья не мог иметь детей, и те, у кого ребенок умер или погиб. Налог на бездетность отменили с 1 января 1992 года.

После этого директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что налог на бездетность должен составлять 30–40 тысяч рублей в месяц.

Отдавать эти деньги, по мнению экономиста, должны мужчины старше 40 лет и женщины старше 35 лет. Даже те, кто не может иметь детей из-за проблем со здоровьем. Попадают под потенциальных налогоплательщиков и семьи с одним ребенком.

— Это социология, это оценка расходов на нормальное содержание ребенка в среднем по стране. Понятно, что есть Москва, где всё дороже, а есть Амурская область, где это дешевле, но в среднем примерно 30–40 тысяч. Это сумма, которая нужна для того, чтобы обеспечить ребенку нормальное существование. Вот если детей не держать в нищете, а нормально содержать, то это будет 30 тысяч, — рассказал MSK1.RU Зубец.

Молодым мамам добавят баллы на ЕГЭ

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил считать наличие детей индивидуальным достижением при поступлении в вуз. Письмо с такой инициативой он направил главе Минобрнауки России Валерию Фалькову.

— Предлагается рассмотреть предложение о введении дополнительных преференций при поступлении в высшие учебные заведения женщинам, родившим ребенка (детей) в течение года до подачи документов в вуз. Детей предлагается считать индивидуальным достижением, за которое необходимо предусмотреть начисление максимального количества дополнительных баллов к результатам экзаменов, — говорится в письме Кутепова.

По мнению сенатора, таким образом получение высшего образования для женщин с детьми станет более доступным.

— Кроме того, это будет являться одной из мер для профилактики прерывания беременности, а также повышать статус семей с детьми, — подчеркнул Кутепов.

Детей будут делать в перерывах от работы

Людям, которые откладывают рождение детей из-за плотного графика работы, министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов порекомендовал делать детей прямо на рабочем месте.

На Восточном экономическом форуме Шестопалов дал интервью изданию «ФедералПресс». На вопрос журналистки о том, «когда людям делать детей», если они работают по 12–16 часов, он ответил: «В перерывах».

Источник: Медицинская Россия / Telegram

Сильная занятость на работе — не оправдание, чтобы не планировать ребенка, считает чиновник. Если ребенка не с кем оставить дома, его нужно брать с собой на работу, добавил Шестопалов.

— Я министром работаю, если мой ребенок захочет посидеть в кабинете, рисовать, кто запретит? Или я работал врачом, кто-то запретит мне, если я в педиатрическом отделении работаю, не в инфекционном, взять ребенка, чтобы посмотрел, как папа работает? Крайне необходимо беречь друг друга, рожать детей. Их воспитывать, не просто рожать, — сказал министр.

Он также уточнил, что детей в семье должно быть «сколько Господь дал».

Создадут детские сады при вузах

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков предложил открывать детские сады при вузах. Это нужно, чтобы девушкам было «интересно рожать» до 25 лет, заявил замгубернатора в эфире ОТВ.

— Когда первое рождение происходит до 25 лет, это, как правило, приводит к тому, что появляется потом второй, третий ребенок. Наша задача — сделать так, чтобы девушкам было интересно рожать в таком возрасте. Речь идет даже о создании дошкольных образовательных учреждений в учебных заведениях, — сказал Креков.

Традиционная точка зрения — окончу вуз, тогда займусь всеми этими делами. Павел Креков заместитель губернатора Свердловской области