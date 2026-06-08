Каждая седьмая компания готовится к сокращениям: какие сотрудники под ударом

Самым устойчивым поколением на рынке труда оказались миллениалы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

При безработице на историческом минимуме (2,3%) каждая седьмая компания готовит сокращения сотрудников. Такой ситуации не наблюдали с 2020 года. CEO и основатель Teachbase Владимир Щербаков на основе проведенного иследованния рассказал, кого увольняют чаще всего.

В основном под сокращения попадают HR-специалисты, офисный «средний слой» и высокооплачиваемые «середняки». Дефицит кадров сохраняется там, где нужны руки и узкая инженерная экспертиза: квалифицированные рабочие, инженеры, врачи, специалисты по кибербезопасности, а также курьеры и складской персонал. В таких работниках особенно нуждаются промышленность, машиностроение, строительство и ЖКХ.

По информации Telegram-канала «Осторожно новости», аналитики отмечают, что успеха в карьере не стоит ждать самым молодым сотрудникам, так как без опыта их почти не берут. Также работники старше 45 лет рискуют получить увольнение. Но это их ждет лишь в том случае, если они не смогут перестроиться под современные реалии и изучить новые задачи.

Самым устойчивым поколением на рынке труда оказались миллениалы. Чаще всего они проявляют гибкость в работе и быстрее других адаптируются к переменам.