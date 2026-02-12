Вы рискуете остаться без премии в этом году — и вот почему

Работодатели всё чаще пересматривают то, как именно они платят своим сотрудникам. Почти каждая четвертая‑пятая компания либо уже приостановила повышение зарплат, либо всерьез думает об этом. А премии в это время тают на глазах. Такую статистику привела Ольга Федченко, руководитель HR‑блока СК10. Разбираемся в печальных тенденциях.

По словам Ольги Федченко, компании не отказываются от премий полностью, но делают их получение сложнее. Например:

поднимают планку показателей, которые надо выполнить для получения бонуса;

уменьшают процент от зарплаты, который идет на премию;

откладывают выплаты на более долгий срок;

вместо регулярных премий дают разовые выплаты.

«Этот тренд сейчас наиболее заметен в строительстве, промышленности, отчасти IT-сегменте, а также в маркетинге. Менее всего он выражен в продажах с прямой привязкой к выручке, дефицитных инженерных и технических ролях, ключевых управленцах и „узких“ экспертах», — отметила Федченко в разговоре с «Газетой.ru».

По ее словам, чаще всего корректировки затрагивают middle‑менеджмент, бэк‑офис и поддерживающие подразделения, а также новых сотрудников, для которых проще пересмотреть условия.

А вот тем, кто напрямую приносит доход компании, запускает важные проекты или обладает редкой экспертизой, переживать особо не о чем. Их условия меняются реже, сообщила эксперт.

Чтобы сотрудники не чувствовали себя обделенными, работодатели предлагают им не деньги, а другие бонусы:

возможность работать из дома или по гибкому графику;

сохранение медицинской страховки;

обучение за счет компании;

понятные перспективы карьерного роста.

Но такие «плюшки» работают только тогда, когда основная зарплата остается на приемлемом уровне. Если же доход заметно падает, то даже бесплатный кофе в офисе уже не радует.

Сейчас на рынке труда складывается новый баланс, отметила Ольга Федченко. Компании учатся экономить без ущерба для ключевых процессов, сотрудники — более трезво оценивать свои возможности и риски.