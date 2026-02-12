НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 758мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Не хватает педагогов
Кто зарабатывает на Волге
Здоровье под контролем
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Давка в автобусе
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
Работа Вы рискуете остаться без премии в этом году — и вот почему

Вы рискуете остаться без премии в этом году — и вот почему

Рассказываем, кому грозит уменьшение дохода

976
Работодатели пытаются оптимизировать свои расходы, что сказывается на сотрудниках | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUРаботодатели пытаются оптимизировать свои расходы, что сказывается на сотрудниках | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Работодатели пытаются оптимизировать свои расходы, что сказывается на сотрудниках

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Работодатели всё чаще пересматривают то, как именно они платят своим сотрудникам. Почти каждая четвертая‑пятая компания либо уже приостановила повышение зарплат, либо всерьез думает об этом. А премии в это время тают на глазах. Такую статистику привела Ольга Федченко, руководитель HR‑блока СК10. Разбираемся в печальных тенденциях.

По словам Ольги Федченко, компании не отказываются от премий полностью, но делают их получение сложнее. Например:

  • поднимают планку показателей, которые надо выполнить для получения бонуса;

  • уменьшают процент от зарплаты, который идет на премию;

  • откладывают выплаты на более долгий срок;

  • вместо регулярных премий дают разовые выплаты.

«Этот тренд сейчас наиболее заметен в строительстве, промышленности, отчасти IT-сегменте, а также в маркетинге. Менее всего он выражен в продажах с прямой привязкой к выручке, дефицитных инженерных и технических ролях, ключевых управленцах и „узких“ экспертах», — отметила Федченко в разговоре с «Газетой.ru».

По ее словам, чаще всего корректировки затрагивают middle‑менеджмент, бэк‑офис и поддерживающие подразделения, а также новых сотрудников, для которых проще пересмотреть условия.

А вот тем, кто напрямую приносит доход компании, запускает важные проекты или обладает редкой экспертизой, переживать особо не о чем. Их условия меняются реже, сообщила эксперт.

Чтобы сотрудники не чувствовали себя обделенными, работодатели предлагают им не деньги, а другие бонусы:

  • возможность работать из дома или по гибкому графику;

  • сохранение медицинской страховки;

  • обучение за счет компании;

  • понятные перспективы карьерного роста.

Но такие «плюшки» работают только тогда, когда основная зарплата остается на приемлемом уровне. Если же доход заметно падает, то даже бесплатный кофе в офисе уже не радует.

Сейчас на рынке труда складывается новый баланс, отметила Ольга Федченко. Компании учатся экономить без ущерба для ключевых процессов, сотрудники — более трезво оценивать свои возможности и риски.

«Выигрывают те, кто честно объясняет правила игры и не экономит на доверии», — подытожила эксперт.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Премия Работа Заработная плата
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Рекомендуем