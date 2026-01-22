НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
До 260 тысяч рублей без опыта: топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Ярославле

Кому предлагают крупные зарплаты

Кому предлагают крупные зарплаты

839
Где в Ярославле предлагают высокооплачиваемую работу | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUГде в Ярославле предлагают высокооплачиваемую работу | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Где в Ярославле предлагают высокооплачиваемую работу

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Аналитики сервиса SuperJob назвали топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Ярославле. На этих местах работы можно получать больше 100 тысяч рублей в месяц.

Водитель грузовика

На первом месте оказалась вакансия водителя категории Е. Опыт работы не требуется. В описании вакансии указано, что график работы сменный, возможен подбор индивидуального графика.

Каждому сотруднику положены комнаты отдыха со всеми удобствами и бесплатное питание в АТП. В обязанности входит доставка товаров между складами компании или доставка по магазинам и гипермаркетам. У претендента на вакансию должно быть действующее водительское удостоверение категории C или E.

Зарплата — 146 — 260 тысяч рублей в месяц.

Директор магазина-партнер

Вторая в списке вакансия директора магазина-партнер с зарплатой от 110 до 141 тясячи рублей в месяц. Среди требований — опыт работы от одного года, неполное высшее образование. Требуется управленческий опыт — не менее шести месяцев. Кандидат должен обладать финансовой грамотностью, базовым пониманием ключевых показателей бизнеса и их влияния. Также для работодателя важна готовность сосискателя брать на себя ответственность за свои решения и взвешенное отношение к риску.

Заведующий производством

На третьем месте — вакансия заведующего производством (пекарни/кулинарии) с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. Требуется опыт работы от одного года. В компании выплачивают ежеквартальную премию до 20% от оклада по результатам выполнения плана магазина. Также предлагается обед по льготной цене или компенсация питания в 2600 рублей.

График работы — 5/2 по 8 часов, плавающие выходные. Сотрудник будет заниматься организацией коммерческих процессов в закрепленном отделе: заказ товара, контроль и минимизация списания, проведение инвентаризации. Помимо этого нужно будет составлять план производства, контролировать производственный процесс и качество выпускаемой продукции. Необходимо анализировать результаты и прогнозировать продажи, а также планировать акции и сезонные операции. В обязанности входит также управление персоналом, подбор и обучение сотрудников.

Сварщик

Предприятие в Ярославле ищет сварщика, с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц и опытом работы от трех лет. Среди требований: среднее профессиональное образование (техническое) или оконченное профессиональное обучение по профессии «Сварщик». Квалификационный разряд не ниже 3–го, желательно 4–5. Наличие удостоверения по аттестации сварщиков, а также опыт работы на полуавтоматической сварке, желательно в машиностроении или производстве металлоконструкций.

Среди обязанностей целый список задач. В том числе, выполнять сварку металлических конструкций и деталей из различных видов стали методом полуавтоматической сварки в среде углекислого газа или смеси газов. Изготавливать сварные узлы и изделия по чертежам, эскизам, техусловиям и маршрутным картам и другие.

Графический дизайнер

Компания в Ярославле ищет графического дизайнера с опытом работы от трех лет. Зарплата — от 90 до 120 тысяч рублей в месяц. Занятость полная, но работать можно на удаленке с графиков 5/2.

В обязанности будет входить верстка рекламных материалов в газеты, верстка рекламных газет, каталогов, буклетов, флаеров и т. п. в Adobe InDesign, разработка продающего дизайна «с нуля», подготовка макетов к печати, ретушь и обработка иллюстраций, композиционный монтаж изображений, а также работа с типографикой.

Среди требований: профессиональное владение Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator, опыт работы от 5 лет с периодическими изданиями (газеты, журналы).

Для работодателя обязательно наличие портфолио и выполнение тестового задания.

