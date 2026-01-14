«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице

В Екатеринбурге минимальная сумма пособия в прошлом году составила 2029 рублей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В декабре россияне массово жаловались на увольнения и задержку зарплаты перед Новым годом. HR-директор Ольга Новгородова рассказала, кто имеет право получить пособие по безработице, сколько составляет выплата и можно ли выжить на эти деньги. Подробнее — в авторской колонке для E1.RU.

Разве можно выжить на пособие по безработице? Это издевательство какое-то!

Как по мне, так зачем вообще рассчитывать на пособие? Если поразмыслить честно и логично: работаешь — получаешь зарплату, не работаешь — сидишь без денег. Даже 5000 рублей, выданные за неработу, поди, плохо? Так еще, чтобы получить минимальное пособие, а не среднее или максимальное, нужно сильно постараться: предварительно не работать, не предпринимать попыток найти работу, быть уволенным за дебош, пьянство или воровство. А если вы обычный гражданин, честно трудившийся, то получайте максимальное пособие — 17 000 в месяц.

Да, это не та сумма, на которую можно жить месяц. Но — внимание — это не для того, чтобы жить. Эти деньги для того, чтобы не протянуть ноги, пока ищешь работу. Чтобы хватило элементарно на хлеб, курицу, яблоки и заплатить за телефон.

Еще раз: эта сумма не должна тебя кормить. Она просто поддерживает штаны.

В Екатеринбурге размер пособия по безработице зависит от стажа работы и предыдущего дохода. В 2025 году максимальная сумма пособия составила 17 301 рубль, а минимальная — 2029 рублей (в среднем по России минимальная сумма пособия — 1764 рубля, максимальная — 15 043,78. — Прим. ред.).

Минимальное пособие по безработице выплачивается в течение первых трех месяцев тем, кто:

впервые ищет работу, кроме детей-сирот и детей без попечения родителей;

не может подтвердить средний заработок или показать, что работал не менее 26 недель за последние 12 месяцев или не менее 26 недель до призыва на военную службу;

не работал официально более года до подачи заявления в центр занятости или работал менее 26 недель за последние 12 месяцев;

был уволен за дисциплинарный проступок или другие нарушения, предусмотренные законом РФ;

был направлен на обучение центром занятости, но отчислен за виновные действия.

Максимальное пособие по безработице выплачивается в течение шести месяцев:

первые три месяца — в размере 75% от среднего заработка, но не больше 17 301 рубля (в среднем по стране — 15 043,78 рубля. — Прим. ред.);

в оставшийся период размер пособия снижается до 60%, но не превышает 6762 рублей (в среднем по России — 5 880,15 рубля. — Прим. ред.).

Претендовать на максимальное пособие могут граждане, которые:

в течение года до обращения в центр занятости проработали не менее 26 недель на постоянной работе;

были уволены с военной службы по призыву в течение года до потери работы и до призыва на службу проработали не менее 26 недель.

Пособие по безработице назначается с момента признания гражданина безработным и начисляется за прошедший период, а не авансовым платежом. Поэтому можно идти и задним числом начислять уже сейчас. Если что.