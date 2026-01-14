НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

2 м/c,

с-в.

 759мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,85
EUR 92,40
ПСБ: главные события года
Кафе Rostic’s закрывают?
Что со складом «Вайлдберриз»
Продают крупный завод
На СВО погиб воспитатель детдома
Автобус сбил пешехода. Видео
Как быть с деньгами в 2026 году
Работа Мнение «Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице

«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице

Эксперт объяснила, кто имеет право на получение выплаты

108
В Екатеринбурге минимальная сумма пособия в прошлом году составила 2029 рублей | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ Екатеринбурге минимальная сумма пособия в прошлом году составила 2029 рублей | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Екатеринбурге минимальная сумма пособия в прошлом году составила 2029 рублей

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В декабре россияне массово жаловались на увольнения и задержку зарплаты перед Новым годом. HR-директор Ольга Новгородова рассказала, кто имеет право получить пособие по безработице, сколько составляет выплата и можно ли выжить на эти деньги. Подробнее — в авторской колонке для E1.RU.

Ольга НовгородоваОльга Новгородова
Ольга Новгородова
HR-директорЛичный сайт

Разве можно выжить на пособие по безработице? Это издевательство какое-то!

Как по мне, так зачем вообще рассчитывать на пособие? Если поразмыслить честно и логично: работаешь — получаешь зарплату, не работаешь — сидишь без денег. Даже 5000 рублей, выданные за неработу, поди, плохо? Так еще, чтобы получить минимальное пособие, а не среднее или максимальное, нужно сильно постараться: предварительно не работать, не предпринимать попыток найти работу, быть уволенным за дебош, пьянство или воровство. А если вы обычный гражданин, честно трудившийся, то получайте максимальное пособие — 17 000 в месяц.

Да, это не та сумма, на которую можно жить месяц. Но — внимание — это не для того, чтобы жить. Эти деньги для того, чтобы не протянуть ноги, пока ищешь работу. Чтобы хватило элементарно на хлеб, курицу, яблоки и заплатить за телефон.

Еще раз: эта сумма не должна тебя кормить. Она просто поддерживает штаны.

В Екатеринбурге размер пособия по безработице зависит от стажа работы и предыдущего дохода. В 2025 году максимальная сумма пособия составила 17 301 рубль, а минимальная — 2029 рублей (в среднем по России минимальная сумма пособия — 1764 рубля, максимальная — 15 043,78. — Прим. ред.).

Минимальное пособие по безработице выплачивается в течение первых трех месяцев тем, кто:

  • впервые ищет работу, кроме детей-сирот и детей без попечения родителей;

  • не может подтвердить средний заработок или показать, что работал не менее 26 недель за последние 12 месяцев или не менее 26 недель до призыва на военную службу;

  • не работал официально более года до подачи заявления в центр занятости или работал менее 26 недель за последние 12 месяцев;

  • был уволен за дисциплинарный проступок или другие нарушения, предусмотренные законом РФ;

  • был направлен на обучение центром занятости, но отчислен за виновные действия.

Максимальное пособие по безработице выплачивается в течение шести месяцев:

  • первые три месяца — в размере 75% от среднего заработка, но не больше 17 301 рубля (в среднем по стране — 15 043,78 рубля. — Прим. ред.);

  • в оставшийся период размер пособия снижается до 60%, но не превышает 6762 рублей (в среднем по России — 5 880,15 рубля. — Прим. ред.).

Претендовать на максимальное пособие могут граждане, которые:

  • в течение года до обращения в центр занятости проработали не менее 26 недель на постоянной работе;

  • были уволены с военной службы по призыву в течение года до потери работы и до призыва на службу проработали не менее 26 недель.

Пособие по безработице назначается с момента признания гражданина безработным и начисляется за прошедший период, а не авансовым платежом. Поэтому можно идти и задним числом начислять уже сейчас. Если что.

А вы когда-нибудь обращались за получением пособия по безработице?

Да
Нет
ПО ТЕМЕ
Ольга НовгородоваОльга Новгородова
Ольга Новгородова
HR-директор
Работа Пособие
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Рекомендуем